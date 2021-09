Kena: Bridge Of Spirits Guide – Comment résoudre le casse-tête du sanctuaire de la pêche

Kena: Bridge of Spirits est un jeu étonnamment stimulant (si vous avez besoin de conseils, nous avons 13 trucs et astuces essentiels qui devraient s’avérer utiles). Et ce défi n’est pas seulement lié au combat. Bridge of Spirits a aussi quelques casse-têtes à vous gratter la tête.

Il est à noter qu’au début de Bridge of Spirits, vous serez chargé de vous rendre dans la première zone majeure du jeu, les bois oubliés, et de rencontrer une série d’énigmes à la suite de votre conversation avec Rusu chez lui. Afin d’aider Taru, vous devez récupérer trois objets liés à son traumatisme, dont l’un est verrouillé derrière une porte.

La porte ne peut être ouverte qu’en activant quatre sanctuaires différents. Bien que la plupart soient axés sur le combat ou un hybride de puzzle de plate-forme et de combat, un en particulier est uniquement un puzzle : le sanctuaire de la pêche. Ce que vous êtes censé faire pour activer le sanctuaire n’est pas évident – c’est le premier casse-tête obligatoire de Bridge of Spirits qui vous encourage à vraiment faire attention au monde qui vous entoure.

Si vous êtes bloqué, voici comment résoudre le casse-tête du sanctuaire de la pêche.

Regardez au-delà du sanctuaire et vous remarquerez qu’il y a quatre torches éteintes, chacune marquée d’un cristal bleu.Montez au sanctuaire lui-même et regardez les décorations exposées.Prenez note qu’il existe quatre collections de bougies – quatre bougies dans la collection située à l’arrière gauche, deux à l’avant gauche, une à l’arrière droit et trois à l’avant droit. Les bougies vous indiquent dans quel ordre vous devez tirer les torches éteintes – tout en faisant face au sanctuaire, d’abord tire la torche devant et à droite de Kena, puis celle derrière et à sa gauche, puis celle derrière et à sa droite, et enfin celle devant et à sa gauche.Les bougies sur le sanctuaire vous indiquent dans quel ordre tirer les torches autour de Kena.

Dans la critique Kena: Bridge of Spirits de GameSpot, Phil Hornshaw écrit: “Kena: Bridge of Spirits est en fin de compte un jeu sur l’établissement de ces connexions, tout comme il s’agit d’établir une connexion avec le monde du jeu qui vous entoure à travers le Rot. Il se concentre sur des personnages qui ont essayé vaillamment mais n’ont pas réussi à s’entraider, et ce que la gestion de cette douleur leur a fait. Il s’agit d’explorer un monde et de voir ce qu’il était autrefois, et d’aider à le restaurer à nouveau. Et tandis que Kena: Bridge of Spirits est plein de familier- sentir le combat et l’exploration, sa capacité à trouver différentes manières de regarder ces idées en fait un voyage magnifique, émotionnel et passionnant.”

