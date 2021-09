Kena: Bridge of Spirits laisse ses visuels faire le plus gros du travail

Kena : Bridge of Spirits est un jeu parfaitement sympa et bon. Nice n’est pas un mot particulièrement intelligent à utiliser pour parler de quoi que ce soit, car c’est à peu près aussi fade qu’un mot peut être. Le bien est également inoffensif et vague. Après avoir joué les premières heures de Kena sur PS5 (bien que ce soit également sur PS4 et PC), il est juste de dire que les inquiétudes et les théories du complot concernant un manque de code de révision n’étaient pas justifiées, mais ce n’est pas non plus la prochaine superstar du jeu indépendant. C’est juste un bon et bon jeu.

Je ne sais pas si les comparaisons avec les jeux d’action-aventure de l’ère PS2 sont entièrement là où je voudrais aller avec mes pensées. Pour moi, Kena ressemble à un Tomb Raider fantastique plus rationalisé et axé sur la mêlée. Il y a des thèmes sombres en arrière-plan (presque comme la façon dont les principaux coups de poing d’un film Pixar dépassent la tête de la plupart des enfants), mais en termes de gameplay, ce qui est proposé ici est assez simple. Pas d’une mauvaise manière en tant que telle, juste d’une manière simplifiée.

La course, le saut et le shimmy de plate-forme de Tomb Raider sont tous bien gérés, le combat est centré sur deux attaques principales, et ces jolies créatures blob appelées Rot sont là pour vous aider à combattre et à résoudre des énigmes.

Le combat peut être un peu difficile, principalement en raison du fait que certains ennemis ont des zones d’attaque assez larges et que le système de parade prend plus de temps que l’idéal pour se faire une idée. Le Rot peut être dirigé pour déplacer des objets, à la manière de Pikmin, ou pour frapper des objets. En fin de compte, ils sont utilisés pour aider à nettoyer une zone de méchanceté, Kena laissant une traînée de beauté derrière elle.

Bien que le monde de Kena semble vaste et tentaculaire, l’aventure emprunte des chemins assez linéaires avec de légères ruptures pour trouver des secrets. Encore une fois, ce n’est pas un point négatif, mais simplement un constat pour ceux qui s’attendaient peut-être à une aventure plus grandiose. Certaines zones sont inaccessibles jusqu’à ce que vous obteniez le bon masque, tandis qu’il existe également des zones de pente glissante assez étranges qui semblent être sur un angle d’environ 5 degrés, ce qui signifie que même un tout-petit bancal pourrait les traverser en réalité.

Une grande partie de l’attrait et du battage médiatique de Kena (Sony l’a pas mal mis en évidence au cours de la dernière année) est due aux visuels certes très impressionnants présentés. Sur PS5, je recommanderais de jouer en mode Performance, ce qui à mes yeux est plus agréable que la fréquence d’images nettement moins fluide du mode de résolution.

Bien que les visuels soient sans aucun doute techniquement impressionnants (bien qu’un essai avec la version PS4 suggère que le saut ici n’est pas aussi massif qu’on pourrait le penser), c’est le style qui fait le plus gros du travail. Il y a un look de film d’animation pour les personnages et le monde, pas trop différent de l’ambiance de Biomutant. Kena est clairement le plus impressionnant, avec des actifs de meilleure qualité et un ton plus agréable pour les couleurs, mais il sert également un monde considérablement plus petit.

Je pense que je vais jouer le reste de Kena dans les semaines à venir. Ce que j’ai vu jusqu’à présent ne m’a pas attrapé comme les meilleurs jeux, mais j’ai hâte de voir quelles autres vues impressionnantes cela me proposera. Allez-y avec des attentes raisonnables d’un jeu qui a l’air joli et qui se joue parfaitement bien, et je doute que vous soyez déçu. Si vous êtes déjà décidé à ce que Kena soit le jeu de l’année, alors, eh bien, revenez peut-être un peu en arrière.

Disclaimer : Testé sur PS5, avec une copie du jeu fournie par l’éditeur.