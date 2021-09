Kena: Bridge of Spirits pour PS5 examen en cours – Charmant son chemin dans mon cœur

J’ai aperçu Kena: Bridge of Spirits peu avant l’E3 2021. À l’époque, je n’avais qu’une heure environ avec le jeu, mais j’étais convaincu qu’il s’annonçait comme quelque chose de spécial. Après avoir passé un peu plus de temps avec la version finale, je suis heureux que mes premières impressions semblent correctes. Je n’ai pas voulu poser le contrôleur depuis que j’ai commencé. Les personnages et le monde de Kena ont un tel charme qu’il est difficile de ne pas les aimer, et le gameplay continue d’évoluer tout au long de sorte que la progression semble naturelle et méritée.

Après le protagoniste titulaire, Kena: Bridge of Spirits demande aux joueurs de guider les esprits troublés qui sont décédés mais qui sont toujours piégés dans le domaine physique pour une raison ou une autre. En tant que guide spirituel, Kena doit aider ces esprits à nettoyer la terre de sa corruption, se manifestant par une faune et une flore dangereuses. C’est assez simple, mais il excelle dans la création de personnages convaincants que vous voulez aider, non pas parce que le jeu vous le dit, mais parce que vous sentez que c’est la bonne chose à faire.

Bien que Kena: Bridge of Spirits ne soit pas censé être long, je n’ai toujours pas pu le terminer à temps pour cette revue, qui restera une revue non notée en cours jusqu’à ce que je puisse terminer le jeu et rassembler mes dernières pensées.

En bout de ligne : Kena : Bridge of Spirits est un excellent premier jeu du développeur Ember Lab. Tirant parti de franchises légendaires comme Pikmin et God of War – avec une touche d’Ori et de la forêt aveugle pour faire bonne mesure – Kena parvient à équilibrer une histoire captivante avec un gameplay engageant et une direction artistique charmante pour créer une aventure qui en vaut la peine.

Une exploration enrichissante Un monde magnifique Des combats passionnants Des combats de boss difficiles

Les puzzles peuvent être peu intuitifs Contrôler la pourriture en groupe peut être ennuyeux avec des sticks analogiques

Avis de non-responsabilité : cet examen a été rendu possible grâce à un code d’examen fourni par Ember Lab. La société n’a pas vu le contenu de la critique avant de la publier.

Dès son annonce initiale, les gens ont été attirés par la direction artistique de Kena. Abandonnant l’hyperréalisme, Kena: Bridge of Spirits adopte plutôt une approche animée stylisée, créant un monde magnifique et vibrant plein de paysages et de vues à couper le souffle. Bien que je n’aie pas encore parcouru toutes les zones de la carte, j’ai été impressionné par ce que Ember Lab a fait. Alors que certaines zones forestières semblent un peu trop similaires, pour la plupart, chaque paysage semble distinct. Kena peut marcher d’un village abandonné à travers une forêt pleine de ruines avec des ruisseaux qui les séparent, puis tourner un coin et rencontrer une zone corrompue pleine de pourriture et de pourriture. La juxtaposition peut être frappante.

Son gameplay, de même, est tout aussi frappant. Kena a accès à trois méthodes d’attaque, ainsi qu’à une bulle de bouclier qui peut être utilisée pour parer. Ses attaques au corps à corps, à l’arc et à la bombe peuvent toutes être améliorées grâce à un arbre de compétences assez linéaire – j’hésite même à l’appeler un arbre de compétences car chaque capacité n’a que quelques améliorations qui peuvent être débloquées. Son arc, par exemple, peut être amélioré pour que vous puissiez ralentir le temps tout en le retirant. Il n’y a pas beaucoup de profondeur dans ce système, mais ce qui compte vraiment ici, c’est le combat, et c’est amusant.

Kena : Bridge of Spirits a un pool d’ennemis diversifié qui m’a tenu sur mes gardes. Certains ennemis peuvent apparaître avec un bouclier qui nécessite une attaque lourde pour se briser, tandis que d’autres peuvent prendre la fuite ou même apparaître avec leurs propres bombes et autres projectiles. Quoi qu’il en soit, les gros ennemis et les boss ont tous des points faibles sur eux indiqués par des cristaux jaunes brillants. Frappez-les et vous pouvez infliger des dégâts énormes. L’astuce est de pouvoir exposer ces zones, et ce n’est pas toujours facile. Parfois, on peut être sur le dos d’une créature en mouvement rapide qui se rend rarement vulnérable, tandis que d’autres fois, vous devrez peut-être lancer une bombe sur un ennemi pour l’étourdir et exposer son point faible. Cela a toujours rendu les combats intéressants, d’autant plus que je progressais dans le jeu.

Le combat nécessite généralement que vous utilisiez tous les outils à votre disposition pour réussir, et il évolue avec vous au fur et à mesure que vous jouez, il est donc rarement injuste. Et si jamais cela devient trop difficile, Kena propose quelques options de difficulté pour les joueurs : Mode Histoire, Guide spirituel et Guide spirituel expert. Cela n’affectera pas les énigmes du monde ou les défis environnementaux, mais cela aidera au combat ennemi.

L’exploration est également gratifiante, même si je ne dirais pas toujours que la récompense en vaut la chandelle. Vous rencontrerez des coffres qui distribuent de la monnaie dans le jeu utilisée pour acheter des produits cosmétiques pour vos petits copains Rot, sur lesquels je reviendrai plus tard. Le véritable crochet de l’exploration pour moi consistait simplement à découvrir davantage le monde et à trouver des zones cachées qui m’accorderaient des améliorations de santé permanentes.

Outre ses combats et son exploration, un autre pilier majeur de Kena est ses énigmes. La plupart d’entre eux seront résolus à l’aide de petits esprits pourris que vous pourrez collecter tout au long de votre voyage. Rot agissent comme les personnages titulaires de Pikmin, et ils sont vraiment mignons malgré ce que leur nom suggère. Ils peuvent également être améliorés avec les attaques de Kena. Un groupe d’entre eux peut se regrouper pour former un puissant Rot Hammer, battant les ennemis et causant des dégâts de zone d’effet à cause de son impact. Ils peuvent également se blottir et aider à transporter des objets lourds exactement là où vous en avez besoin, vous permettant d’accéder à des zones autrement inaccessibles. Ce n’est qu’en utilisant Rot que vous pourrez nettoyer les zones environnantes de leur corruption. Ils suivent aussi Kena comme une maman cane et ses canetons, et je viens de trouver ça adorable.

Il n’y a pas de prise en main ici, vous n’aurez donc aucun indice sur les énigmes environnementales du jeu. Certains d’entre eux sont assez simples, mais d’autres exigent que vous fassiez attention à votre environnement. Il y a eu un moment où j’ai dû tirer sur quatre piliers dans un ordre spécifique, mais je ne pouvais pas savoir dans quel ordre le faire. Ce n’est que lorsque j’ai pris le temps d’examiner la zone que j’ai vu des bougies posées autour de quelques rochers, regroupées par une, deux, trois et quatre bougies. En voyant dans quel ordre ils se trouvaient, j’ai ensuite compris dans quel ordre j’avais besoin de tirer sur les piliers. On ne vous donne pas d’objectifs ou de points de cheminement spécifiques. On vous dit de manière générale de “trouver un chemin vers la zone X” et c’est à vous de trouver comment le faire.

L’histoire, du moins jusqu’à présent, me rappelle Ori et la forêt aveugle. Kena a beaucoup de poids sur ses épaules alors qu’elle tente de comprendre pourquoi le monde est devenu corrompu, tout en aidant les esprits traumatisés dans le monde des esprits. Sa première mission est d’aider deux jeunes enfants, Saiya et Beni, à rechercher leur frère Taro. Vous découvrirez que Taro a agi comme leur protecteur, s’occupant d’eux quand personne d’autre ne le pouvait. Une nuit, alors qu’il rassemblait des ressources, il a été touché par une explosion qui l’a tué, laissant les enfants se débrouiller seuls. Eux aussi succomberaient à la forêt, et Kena les aide tous les trois à passer paisiblement, mettant leurs esprits au repos.

Son prochain travail, celui que je suis encore en train d’accomplir, est d’aider un forgeron nommé Adira. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à Adira, mais elle a laissé derrière elle une femme qui se soucie profondément d’elle.

Ma plus grande inconnue de l’histoire – à part la façon dont elle se termine – est de savoir comment elle sera utilisée pour développer davantage Kena. Il semble se concentrer davantage sur les personnes qu’elle aide qu’elle-même, ce qui me fait me demander ce qu’il adviendra de son histoire à la fin. Je veux voir si elle a appris quelque chose de son voyage, ou si c’est tout ce qu’il y a à faire.

La politique de Kena de ne pas se tenir la main peut être une arme à double tranchant. Il y a certainement des gens qui apprécieront le défi, mais certaines énigmes ou certains objectifs ne semblent pas intuitifs. À un moment donné, j’étais complètement coincé, incapable de progresser, jusqu’à ce que je me rende compte que j’avais raté un chemin dans une zone précédente et que j’allais dans la mauvaise direction. Le jeu ne me l’a pas dit, et j’étais dans la zone générale que j’étais censé être, juste du mauvais côté de la corruption.

En dehors de cela, il y a des moments où contrôler la pourriture peut être gênant. Bien que je ne me souvienne pas de son nom exact, la pourriture peut se combiner pour former un animal géant, presque semblable à un serpent, qui peut être utilisé pour nettoyer les zones. Vous contrôlerez cela en utilisant le stick analogique droit pour déplacer la créature et le stick analogique gauche pour déplacer Kena. Cela ne laisse aucun moyen d’ajuster votre vue, ce qui peut rendre le jeu frustrant lorsque vous devez reculer et que vous ne pouvez pas voir derrière vous.

Bien que je n’aie pas battu Kena, je me sens à l’aise de le recommander après les sept heures environ où j’ai joué. Je ne peux pas parler de la fin de l’histoire, mais son gameplay a résisté jusqu’à présent, progressant d’une manière satisfaisante. De nouveaux ennemis sont régulièrement introduits pour empêcher le combat de devenir périmé, et la courbe d’apprentissage est difficile sans se sentir injuste.

The Rot et les personnages que vous rencontrez mettent en lumière le monde charmant de Kena. Je ne sais pas s’il deviendra l’un des meilleurs jeux PS5, mais c’est certainement l’un des meilleurs jeux indépendants que la plate-forme a à offrir en ce moment.

En bout de ligne : Avec un récit captivant et une excellente conception du monde, Kena: Bridge of Spirits surmonte toutes les craintes pour être un titre que beaucoup de gens devraient aimer.

