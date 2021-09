Kena: Bridge of Spirits récapitulatif des critiques, tous les scores

Ember Lab a enfin sorti le jeu d’action-aventure très attendu Kena : Pont des esprits, mais le jeu – disponible sur PS4, PS5 et PC via Epic Games Store – est-il vraiment bon ?

Initialement prévu pour une sortie pour les vacances 2020, Kena: Bridge of Spirits est une action-aventure basée sur une histoire qui propose de l’exploration, de la résolution d’énigmes et du combat. Il a alors tous les ingrédients pour être un classique froid et dur (surtout lorsque vous tenez compte de ce style artistique magnifique, Dreamworks-esque), mais les critiques ont-ils décidé que c’était bon? Pour l’instant, ça a l’air en bonne santé.

Le jeu a été dévoilé pour la première fois en juin 2020 sur PlayStation lors de la vitrine PS5. Il a été retardé de sa date de sortie prévue pour 2020 au premier trimestre 2021, puis il a été retardé en août, et finalement il a été repoussé une fois de plus à septembre. Et ce crachat et ce vernis ont clairement fait du bien au jeu.

Si vous aimez le look de ce que vous lisez ci-dessous, vous serez peut-être intéressé d’apprendre que Kena : Bridge of Spirits est disponible en deux éditions numériques : standard et numérique de luxe. La norme (40 $) ne comprend que le jeu, tandis que la version de luxe (50 $) comprend la bande-son numérique, une peau de ruban pour le personnel de Kena et une peau dorée pour ses amis Rot.

Le jeu sera disponible sur PS4 et PS5, et l’acheter une fois vous donne accès aux deux versions.

