Kena: Bridge Of Spirits Review – Ne craignez pas le faucheur

Dans Kena: Bridge of Spirits, les objets du quotidien sont imprégnés d’une nouvelle signification émotionnelle inédite. Un masque en bois est un lien avec l’esprit de la personne pour qui il a été fabriqué. Des objets comme un marteau de construction ou une boîte remplie de nourriture sont liés à des souvenirs de personnes disparues. Les lieux qui étaient autrefois les sites de moments vibrants et heureux sont marqués par la douleur et les traumatismes subis en leur sein.

Regarder les choses communes avec de nouveaux yeux est un thème récurrent de Kena, et ce thème s’applique également souvent à son gameplay. Bien que le jeu regorge de tropes de genre action-aventure assez courants, il propose des combats au corps à corps qui ressemblent à des titres tels que Star Wars Jedi: Fallen Order ou même Sekiro: Shadows Die Twice, des sections d’escalade similaires à Uncharted ou Tomb Raider, une plate-forme qui rappelle des jeux tels que Ratchet et Clank, et des énigmes comme ce que vous pourriez voir dans The Legend of Zelda – il parvient à combiner une approche familière avec quelques nouvelles idées sur les idées. Combiné à une narration émotionnelle et axée sur les personnages, à des combats difficiles mais excellents et à des mécanismes qui rendent le monde vivant autour de vous, Kena est un voyage passionnant et souvent déchirant qui vous donnera envie d’explorer chaque recoin et crevasse pour tout voir Que tu peux.

L’histoire et le monde de Kena: Bridge of Spirits se concentrent sur un village en proie à une tragédie. Ses habitants sont tous partis, anéantis par le malheur, et leur douleur a physiquement empoisonné la terre autrefois vibrante qui l’entoure. Cette douleur a poussé Kena, un jeune guide spirituel, à rechercher le traumatisme en son centre et à le guérir. Son lien avec le royaume des esprits lui permet d’aider les fantômes du village à trouver la paix, et ce faisant, elle est capable de repousser la corruption qui s’est emparée de la terre, lui redonnant son ancienne gloire.

Concrètement, vous le faites en vous promenant dans le grand espace semi-ouvert du village et de ses environs, en combattant les esprits corrompus des gens qui y vivaient autrefois et la nature que leur douleur a déformée. La plupart des interactions se résument à une combinaison de combat et de résolution d’énigmes. Votre objectif est généralement de repousser une foule d’ennemis, libérant ainsi la possibilité de détruire un “cœur” corrompu à proximité – une sorte de bulbe de fleur maléfique – avec une explosion d’énergie spirituelle que vous pouvez pulser de Kena avec le toucher d’un bouton. Tuez le cœur et la corruption recule, avec les ennemis corrompus.

Le combat lui-même est pour la plupart familier, Kena combattant les ennemis à l’aide de son bâton spirituel. Vous obtenez des attaques légères et lourdes que vous pouvez combiner, mais même dans la difficulté normale, les ennemis frappent fort et peuvent vous faire perdre votre jeu si vous ne faites pas attention. Comme les jeux d’action similaires, vous disposez d’une esquive qui peut vous sortir du pétrin la plupart du temps, et vous pouvez générer un bouclier spirituel avec une puissance limitée qui arrêtera les attaques. Prenez trop de coups et le bouclier se brise, vous envoyant voler et vous infligeant des dégâts, mais si vous pouvez bien chronométrer votre blocage, vous parerez un ennemi et l’ouvrirez à une contre-attaque.

Les énigmes de Kena et son combat ajoutent une touche sous la forme de Rot, qui sont de petits amis spirituels que vous pouvez trouver dans l’environnement. Les Rot sont un peu comme Pikmin ou les sbires vus dans des jeux comme Overlord. Au combat, vous pouvez les envoyer attaquer et distraire les ennemis, vous permettant d’obtenir quelques coups francs ou d’attaquer un point faible, et ils sont essentiels pour rendre les cœurs vulnérables au milieu des combats, ce qui peut vous permettre d’arrêter les ennemis de réapparaître afin que vous puissiez avancer.

La pourriture est ce qui distingue Kena des jeux similaires, et les trouver, les alimenter et les utiliser ajoute efficacement une couche tactique aux combats qui va au-delà de la simple esquive et de la parade. Étant donné que les Rot sont tous assez petits, vous devez travailler leur courage pour les amener dans la bataille. Au fur et à mesure que vous infligez des dégâts et tuez des ennemis, vous remplissez un compteur qui vous donne une action Rot, et vous pouvez les déployer dans un combat avec un seul bouton ou les utiliser pour alimenter l’une de vos attaques pour un gros coup. Les Pourriture sont également cruciales pour profiter de l’environnement – vous devez les envoyer dans les cœurs afin de les neutraliser, et le seul moyen de guérir Kena est de dépenser une action Pourriture.

Travailler avec le Rot au combat vous oblige à être constamment à l’attaque et à faire attention à votre environnement. Vous devez enregistrer mentalement l’emplacement des cœurs qui engendrent les ennemis et les objets que vous utilisez pour guérir, et il est souvent essentiel d’éliminer les ennemis plus petits et plus faibles pour créer des charges de pourriture afin de pouvoir distraire et éliminer les plus gros et les plus coriaces. Décider de la meilleure façon d’utiliser le Rot au combat vous permet d’équilibrer une vue d’ensemble d’un combat avec les moments plus petits et plus intenses de parer un gros coup ou de tirer sur un point faible.

Parfois, la combinaison de ces éléments peut être un peu ennuyeuse, car il est facile de faire exploser une seule esquive ou un seul bloc et d’avoir une cascade d’échecs sur vous, ou d’envoyer accidentellement le Rot pour attaquer le mauvais ennemi alors que les choses deviennent mouvementées. Avec certains patrons, vous aurez probablement besoin de mourir plusieurs fois juste pour comprendre à quel point ils sont capables de vous anéantir. Mais la mort n’est pas le but, et au moins avec les temps de chargement lickity-split de la PlayStation 5, le jeu est toujours rapide pour vous remettre dans l’action avec le moins de punition possible. Il offre également une difficulté en mode histoire, ce qui semble être un très bon ajout, étant donné la difficulté trompeuse de certains de ses combats. Le combat de Kena est généralement difficile et excitant, s’exécutant bien sur des mécanismes familiers d’esquive et de parade, mais c’est l’ajout du Rot et la polyvalence dans la façon dont vous pouvez les utiliser qui rendent les combats à Kena vraiment amusants et intelligents.

Cela vaut également pour les différentes énigmes du jeu. En dehors du combat, Rot vous suit partout ou apparaît sur des rebords et des ponts lorsque vous vous déplacez dans l’environnement, et peut être envoyé pour effectuer des actions contextuelles dans le monde, comme déplacer des objets grimpants pour vous aider à atteindre une plate-forme élevée. Kena fait un bon travail en combinant le besoin de donner les commandes Rot avec des utilisations intelligentes des capacités de Kena, créant des situations dans lesquelles les solutions nécessitent que vous réfléchissiez à ce que vous pouvez faire avec l’arc déverrouillable ou les bombes à lévitation de plate-forme, ainsi que ce que le La pourriture peut faire pour altérer l’environnement.

Là où Kena trouve l’équilibre, c’est en vous proposant des tonnes d’énigmes qui récompensent principalement vos compétences d’observation, sans trop solliciter votre capacité à les résoudre. La plupart du temps, repérer quelque chose que la pourriture peut déplacer ou voir un objet avec lequel vous pouvez interagir en utilisant l’énergie spirituelle suffit à éclairer la voie à suivre. Vous grimpez peut-être le long d’un mur et voyez un endroit moins évident où vous pouvez sauter, et à chaque fois, remarquer quelque chose comme ça vous mènera à une récompense.

Le seul inconvénient est que, avec le jeu reposant tellement sur l’observation, il est très facile de rater le seul élément qui vous orienterait dans la bonne direction. Un puzzle particulier, qui nécessitait de tirer plusieurs torches dans un ordre spécifique, m’a fait errer dans la zone en essayant de le comprendre pendant 10 bonnes minutes avant de réaliser à quel point la solution était simple, mais que je n’avais pas compris le single -utiliser l’indice que le jeu avait inclus pour me montrer quoi faire. La plupart du temps, cependant, ces énigmes sont juste assez difficiles pour que vous vous sentiez intelligent pour comprendre. Kena regorge également d’objets de collection, y compris des esprits pourris cachés dans l’environnement et des chapeaux pour les personnaliser, et bien que chasser ces objets soit en grande partie inutile, l’ajout de tous ces petits chemins secondaires et de ces petites récompenses vous encourage à explorer et à vous perdre dans le monde de Kena. .

Et c’est un monde magnifique à explorer, grâce à une direction artistique phénoménale et une excellente partition immersive, rendue encore plus par les histoires des esprits qui s’y trouvent. Le développeur Ember Labs a ses débuts dans l’animation, et le jeu tire pleinement parti de cet arrière-plan avec des personnages mignons et des cinématiques magnifiques qui vous aident à vous investir encore plus dans la découverte de ce qui s’est passé dans le village et pour le corriger. Vous ne pouvez pas sauver ces personnes, mais vous pouvez les aider à aller de l’avant et à se pardonner.

Dans chaque section du jeu, vous vous aventurez à la recherche d’un esprit tourmenté particulier et aidez-le à atteindre la paix, et votre voyage à travers le lieu consiste à reconstituer l’histoire de ces personnes et de ce qu’elles sont devenues. Dans chacun d’eux, vous n’aidez pas seulement à libérer un esprit humain qui a été corrompu et transformé en un patron puissant et dangereux par son traumatisme – vous aidez également les esprits des personnes qui les aimaient mais ne peuvent pas les atteindre. Les interactions avec les personnages que vous trouvez dans chaque section du jeu aident à imprégner les zones dans et autour du village d’un personnage qui leur est propre, et malgré le fait que l’endroit a été pratiquement détruit, vous pouvez ressentir la vie qui a autrefois prospéré là.

Ce qui manque à l’histoire, cependant, c’est Kena elle-même. Le jeu laisse entendre qu’une tragédie dans le passé de Kena l’a marquée, tout comme les esprits qu’elle se propose d’aider. Près du point culminant de l’histoire, le jeu explore certaines des motivations et de l’histoire de Kena, mais conclut les choses si rapidement et si proprement qu’on a l’impression qu’un aspect de son histoire aurait pu être coupé. Kena est plus ou moins au même endroit à la fin de l’histoire qu’au début, et dans un jeu où tant de développement est donné aux histoires des habitants du village, l’attention portée au protagoniste se sent anémique en comparaison .

L’acte de rencontrer et de comprendre tous ces autres personnages est puissant, cependant. Kena: Bridge of Spirits est en fin de compte un jeu sur l’établissement de ces connexions, tout comme il s’agit d’établir une connexion avec le monde du jeu qui vous entoure à travers le Rot. Il est centré sur des personnages qui ont essayé vaillamment mais qui n’ont pas réussi à s’entraider, et ce que leur a fait subir cette douleur. Il s’agit d’explorer un monde et de voir ce qu’il était autrefois, et d’aider à le restaurer à nouveau. Et tandis que Kena: Bridge of Spirits regorge de combats et d’explorations familiers, sa capacité à trouver différentes façons d’examiner ces idées en fait un voyage magnifique, émotionnel et passionnant.