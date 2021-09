Kena: Guide des spots de méditation Bridge Of Spirits – Où améliorer votre santé

Bien que Kena: Bridge of Spirits soit un jeu mignon et coloré, son style artistique dément les batailles difficiles que vous mènerez au fur et à mesure que vous y parviendrez. Les patrons et les ennemis réguliers peuvent frapper Kena avec de gros coups qui peuvent la faire tomber rapidement, même dans des difficultés plus faciles. Heureusement, il existe des moyens de vous rendre plus résistant, sous la forme de lieux de méditation spéciaux disséminés tout au long du jeu. Méditez à l’un de ces endroits et vous augmenterez la santé totale de Kena, mais seuls certains de ces endroits sont évidents, tandis que beaucoup d’autres nécessitent que vous les recherchiez.

Nous avons parcouru le monde de Kena: Bridge of Spirits pour trouver tous les lieux de méditation cachés tout au long du jeu, pour vous aider à améliorer votre santé au maximum. Voici où vous pouvez trouver les 11 emplacements dans chacune des zones du monde du jeu.

La montagne de Rusu

Juste après avoir obtenu l’arc, commencez à descendre la montagne et utilisez l’arc pour abaisser un pont-levis. De l’autre côté, vous verrez un espace que vous ne pouvez pas sauter avec une fleur bleue de l’autre côté. C’est la première fois que vous verrez ce mécanisme, dans lequel tirer sur la fleur tire Kena vers elle. Lorsque vous atteignez la falaise sous la fleur, vous trouverez le lieu de méditation.

Forêt oubliée – Près du sanctuaire de l’eau

Pendant que vous nettoyez les sanctuaires corrompus autour de la forêt oubliée, dirigez-vous vers le sud et l’est depuis le sanctuaire de l’eau. Vous cherchez un ruisseau que vous pouvez suivre dans les bois. Vous le trouverez juste à côté d’une ruine en pierre où vous envoyez la Pourriture déplacer un gros bloc carré, vous aidant à monter un escalier détruit pour atteindre une crête plus élevée au-dessus.

Suivez l’eau dans les bois et utilisez des plates-formes en pierre pour sauter à travers une partie plus profonde du chemin au-delà. Si vous continuez à suivre l’eau, vous finirez par trouver ce joli petit coin de l’écran de chargement de Kena: Bridge of Spirits où vous pourrez prolonger votre santé.

Forêt Oubliée – Près De La Grotte De La Lanterne

Après avoir nettoyé chacun des sanctuaires, vous trouverez un moyen d’ouvrir la grotte de la lanterne près de la partie sud-est de la zone. Depuis le chariot à chapeaux, suivez le chemin vers l’est puis le nord.

Vous trouverez le lieu de méditation caché dans les sous-bois près de la falaise surplombant la rivière.

Après avoir vaincu Taro corrompu

Chaque fois que vous battez un boss spirituel corrompu, vous débloquerez un point de méditation à l’endroit où vous l’avez invoqué. Taro’s est dans la zone de l’arbre de Taro où vous combattez le boss.

Des champs

Pour terminer Adira’s Love, vous devrez éliminer la corruption à trois endroits. Le plus méridional d’entre eux est l’ancien puits.

Pendant que vous vous frayez un chemin à travers la zone, dirigez-vous vers le sud derrière la tour géante et cherchez une falaise au-delà des ruines, avec un cercle de méditation à son bord.

Champs – Forge

Pour gagner la deuxième relique du forgeron, Adira’s Fear, vous vous dirigerez vers la forge. Immédiatement après avoir remporté le combat et récupéré la relique, dirigez-vous vers le bâtiment voisin et cherchez un chemin où vous pouvez grimper et vous déplacer le long d’un mur détruit.

Ce chemin vous mènera dans une pièce du bâtiment détruit qui est autrement scellée, avec un cercle de méditation à l’intérieur.

Coeur de village

Après avoir éliminé la corruption de l’extérieur de la zone du cœur du village, vous vous dirigerez vers une grande grotte où vous devrez terminer quelques statues pour ouvrir la porte vers l’avant. Au lieu de cela, face à la porte, accrochez-vous à gauche et sortez. Tournez à nouveau à gauche lorsque vous atteignez la falaise et vous trouverez un écart que vous ne pouvez pas traverser.

Regardez en bas et nettoyez la corruption sous vous pour révéler des rochers que vous pouvez faire léviter avec votre Spirit Bomb. Utilisez-les pour tracer un chemin et traversez jusqu’à l’autre côté, où vous trouverez un lieu de méditation près du bord de la falaise, surplombant toute la région.

Après avoir vaincu le forgeron corrompu

Comme pour Taro, lorsque le forgeron sera vaincu, vous débloquerez un nouveau lieu de méditation où vous l’avez invoqué à l’intérieur de la grande tour des champs.

Village – Chemin du fabricant de masques

Le prochain esprit que vous irez après est Toshi, et trouver ses reliques vous fera découvrir la version Spirit Realm du village. Après avoir terminé le chemin Mask Maker et vaincu le boss, faites face au bâtiment où le boss est apparu et tournez au coin de la droite.

Le lieu de méditation est à l’arrière près de la falaise.

Village – Chemin du Guerrier

Ce lieu de méditation se forme en plein milieu de la plate-forme où vous avez combattu le boss guerrier au bout de ce chemin, loin du pied des escaliers menant à la cloche.

Village – Chemin du Chasseur

Lorsque le chasseur est vaincu, ce cercle de méditation apparaîtra juste devant la grande statue de cerf où il est apparu pour la première fois.

