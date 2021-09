Kena: la bande-annonce de lancement de Bridge Of Spirits montre l’exploration et l’histoire du jeu

Avant sa sortie cette semaine, le développeur Ember Labs a publié une bande-annonce de lancement pour Kena: Bridge of Spirits. Au cas où vous auriez manqué ses débuts lors de l’événement Future of Gaming PS5 de Sony en juin 2020, Kena: Bridge of Spirits est un jeu d’aventure qui mélange l’exploration et la résolution d’énigmes avec le combat. Alors que la protagoniste Kena se lance dans une quête pour rétablir l’équilibre dans un ancien village dans un environnement autrefois prospère, elle se liera d’amitié avec de minuscules créatures connues sous le nom de Rot au cours de son voyage.

Pas seulement des créatures mignonnes, le Rot peut désarmer des adversaires, débloquer de nouvelles compétences, découvrir des secrets et restaurer la beauté de la terre pendant que Kena remplit ses fonctions de guide spirituel. Si les joueurs s’attachent à l’un de leurs camarades Rot, ils pourront prendre un selfie avec eux dans le mode photo du jeu. Les joueurs peuvent mettre le jeu en pause pour préparer les personnages pour une séance de photographie, qui comprend l’équipement du Rot avec une garde-robe de chapeaux en option avant qu’un instantané ne soit pris.

« Nous sommes très heureux de partager le « Fromage ! » fonctionner en mode photo », a expliqué Hunter Schmidt, directeur d’animation d’Ember Lab, dans un communiqué de presse. “Lorsque les joueurs auront configuré leur angle de photo parfait, ils auront la possibilité de faire dire aux personnages de la photo” FROMAGE ! ” et prenez une pose. De nombreux personnages ont plusieurs poses, vous pouvez donc prendre une grande variété de photos amusantes au même endroit. Je suis très impatient de voir quels types de photos les joueurs vont capturer !”

Sur PS5, Kena: Bridge of Spirits profitera de la fonction de guides de jeu de cette console car plus de 200 vidéos d’aide sur le jeu seront disponibles. Visuellement, le jeu peut être joué dans la résolution 4K native du mode Fidelity qui fonctionne à 30 images par seconde ou en mode Performance, qui cible 60 FPS et a une résolution 4K améliorée.

Kena: Bridge of Spirits sera également lancé sur PS4 et PC via Epic Games Store le 21 septembre. Pour en savoir plus sur le jeu, découvrez un gameplay à huis clos qui mélange de manière impressionnante le monde de Kena avec un développement narratif fascinant.

