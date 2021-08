Kenan Kodro est le seul footballeur sans numéro dans l’équipe d’athlétisme

in

16/08/2021 à 12:22 CEST

Le devant Kenan kodro, l’un des footballeurs avec qui l’entraîneur de l’Athletic Club ne compte pas pour cette saison, Marcelino García Toral, est le seul joueur de l’équipe qui n’a pas de numéro, selon la liste officielle annoncée ce lundi par l’entité rojiblanca.

Kodro est situé dans le dernière phase de reprise de l’opération à laquelle il a subi un orteil droit fin mai et est à côté de Unai López, Iñigo Córdoba et Peru Nolaskoain l’un des joueurs qu’il Entraîneur asturien communiqué que ils n’ont pas entré leurs plans pour ce cours. A ces trois derniers, cependant, Oui, vous avez reçu un numéro dans une relation qui peut encore être modifié jusqu’à la clôture du marché. Unai López a changé le ‘8’ par le ’12’, Cordoue apparaît avec le ’25’ et Nolaskoain avec le ’23’.

Le ‘8’ a été hérité par Oihan Sancet dans une relation dans laquelle Alex Petxarroman, le seulement signer réalisé cet été par Athletic, il montre le ‘2’ que le parcours précédent était pour Jon Morcillo, qui a maintenant le ’11’. De plus, ils comprennent sept joueurs locaux avec des numéros de deuxième équipe: Julen Agirrezabala (26 ans), Dani Vivian (28 ans), Nico Williams (30 ans), Aitor Paredes (31 ans), Beñat Prados (33 ans), Nico Serrano (34) et Juan Artola (35).

Chiffres du club d’athlétisme pour la saison 2021-2022 :

dossard de joueur

1 Unai Simon

2 Alex Petxarroman

3 Unai Nunez

4 Iñigo Martinez

5 Yeray Alvarez

6 Mikel Vesga

7 Alex Bérenguer

8 Oihan sancet

9 Iñaki Williams

dix Iker Muniain

Onze Jon Morcillo

12 Unai lopez

13 Jokin Ezkieta

14 Dani Garcia

quinze Iñigo Lekue

16 Unai Victor

17 Youri Berchiche

18 Oscar de Marcos

19 Oier Zarraga

vingt Asier Villalibre

vingt-et-un Ander Capa

22 Raul Garcia

2. 3 Pérou Nolaskoain

24 Mikel Balenziaga

25 Iñigo Cordoue

26 Julen Agirrezabala

28 dani vivian

30 Nico Williams

31 Aitor Paredes

32 Béñat Prados

33 Nico Serrano

3. 4 Juan Artola.