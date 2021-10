Kenan Thompson parle de sa relation avec Jason Sudeikis, ancien de ‘SNL’ (exclusif)

Kenan Thompson a retrouvé son ami de Saturday Night Live et ancien camarade de casting Jason Sudeikis, qui est revenu à l’émission samedi dernier pour animer. Sudeikis était sur SNL de 2003 à 2013 et a partagé l’écran avec Thompson à plusieurs reprises. PopCulture.com a récemment rencontré Thompson avant le retour de Sudeikis et a parlé de renouer avec la star primée Ted Lasso.

« Nous sommes restés en contact au fil des ans », a déclaré Thompson à PopCulture. « Il a eu des enfants, et il a eu une relation avec sa femme, et des trucs comme ça. Donc c’est un ami dans la série, donc il n’est pas là et il a vécu à New York pendant un moment. » Thompson a ensuite félicité Sudeikis pour son travail sur Ted Lasso. La finale de la saison 2 de l’émission a été diffusée plus tôt cette année, et la saison 3 arrivera probablement sur Apple TV + l’année prochaine.

« Je regarde juste les progressions de tout le monde dans leur carrière et les encourage dans le processus, et je ne pourrais tout simplement pas être plus fier de lui en ce moment pour tous les succès de l’émission, Ted Lasso, et ils viennent de passer une soirée Emmy super radicale, qui est incroyable et l’une des choses auxquelles nous aspirons tous », a ajouté Thompson. « Donc, c’est juste agréable de voir un copain traverser ça. Ouais, ce sera sympa de renouer avec lui. Je ne l’ai pas encore vu parce que je suis toujours à Los Angeles pour tourner la saison 2, donc je vais le voir vendredi, mais j’ai hâte d’y être. Je suis plus que excité à ce sujet. »

Sudekis a été embauché comme scénariste pour SNL en 2003, la même année que Thompson a été ajouté à la distribution. Sudeikis est devenu un acteur vedette de la série en mai 2005 avant d’être promu au statut de répertoire en septembre 2006. Certains des rôles notables de Sudeiks sur SNL étaient George W. Bush, Joe Biden et Mitt Romney. Il a quitté SNL en juillet 2013 pour lancer sa carrière au cinéma et Ted Lasso, qui a remporté plusieurs Emmy Awards cette année.

Thompson est dans une classe à part en ce qui concerne SNL. Il est le membre de la distribution le plus ancien de l’histoire de la série et est également le premier membre de la distribution à être né après la première de la série en 1975. Avec SNL, Thompson a sa propre sitcom appelée Kenan, qui peut être vue sur NBC. Il est également dans le nouveau film Clifford the Big Red Dog, qui sortira en novembre.