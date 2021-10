Saturday Night Live vient de lancer sa 47e saison, et Kenan Thompson a fait quelque chose qu’aucun autre acteur de SNL n’a fait auparavant. Avec Thompson rejoignant SNL en 2003, il est l’acteur le plus ancien de l’histoire de la série. PopCulture.com a récemment rencontré l’acteur et comédien de 43 ans qui a parlé de sa carrière SNL.

« Je n’ai même jamais pensé que j’obtiendrais le poste », a déclaré Thompson à PopCulture. « Je n’ai même jamais pensé que j’aurais la chance d’auditionner parce que j’envoyais des cassettes pendant quelques années et ils n’arrêtaient pas de me dire que j’avais l’air trop jeune ou quoi que ce soit. Donc je n’ai même pas eu la chance d’auditionner pour quelques essais , mais j’ai continué d’essayer, puis j’ai eu la chance d’auditionner et j’ai réussi tout ce processus et je me suis retrouvé dans la série, mais ils vous font savoir chaque été si vous revenez ou non. »

« Donc, ce n’était jamais comme, ‘Oh, je serai ici pendant un certain temps, une sorte de mentalité.’ Je ne sais pas même si j’ai toujours cette mentalité. C’est toujours comme si chaque blague devait être méritée, donc nous n’avons jamais vraiment ce sentiment de rester assis et ils vont adorer ça parce qu’ils ont adoré la dernière. ne fonctionne pas vraiment comme ça, c’est pourquoi 19 ans sont passés à toute vitesse. »

Les 18 ans de Thompson avec SNL dépassent le record de tous les temps. Avant Thompson, Darrell Hammond était le membre le plus ancien puisqu’il était avec SNL pendant 14 ans. Thompson est également l’acteur noir le plus ancien, dépassant Tim Meadows qui était dans la série pendant 10 saisons. Au cours des 18 années de Thompson, il a fait un certain nombre de sketches qu’il adore.

« Homme, le [Weekend] Update Desk était tellement amusant. Je me suis tellement amusé avec [Michael Che] la semaine dernière », a-t-il déclaré. « Je fais juste un peu drôle sur le fait d’être hypnotisé et de crier le nom de Zendaya un million de fois, c’est juste très amusant d’être farfelu là-bas. Chaque fois que je fais mon propre genre de chose comme David Ortiz, c’est toujours amusant sur le bureau de mise à jour, mais je me souviens que Steve Harvey faisait Family Feud, ce qui était toujours très amusant. »

Parallèlement au travail de Thompson sur SNL, il a un partenariat avec Autotrader et peut être vu dans quelques nouvelles publicités. Autotrader offre aux consommateurs un moyen plus simple d’acheter une voiture, en la commandant en ligne et en la faisant livrer à leur domicile. Dans les publicités, Thompson parle à ses appareils et appareils intelligents compatibles Al de la facilité d’achat d’une voiture via Autotrader.

« Une fois qu’ils ont vraiment compris à quel point ils ont changé toute l’expérience d’achat d’une voiture, je me suis dit: » Ouais, eh bien, je pense que nous devrions vraiment essayer de faire passer le mot beaucoup, beaucoup plus loin « », a expliqué Thompson . « Si je suis le gars pour les aider à faire ça, alors, qu’il en soit ainsi, et c’est ce qu’ils ont ressenti. Ensuite, nous l’avons fait, et nous l’avons tourné, et c’est là-bas, et j’espère que les gens vont saisir sur le fait que… je ne sais pas. C’est un très bon outil à avoir dans la paume de la main. »