Kenan Thompson est connu pour son travail sur Saturday Night Live et est apparu dans plusieurs émissions de télévision et films au fil des ans. Mais son tout premier film est D2 : The Mighty Ducks où il incarne Russ Tyler, un joueur de hockey de rue que Gordon Bombay (Emilio Estevez) recrute pour son équipe USA Hockey. La franchise Mighty Ducks a fait un retour avec la série Disney + The Mighty Ducks: Game Changers et Thompson était l’un des rares anciens à ne pas apparaître dans la première saison. PopCulture.com a récemment rencontré Thompson qui a expliqué pourquoi il n’était pas dans la série mettant en vedette Estevez.

« J’étais censé essayer d’en obtenir un lors de cette première saison, mais la programmation n’a pas fonctionné », a déclaré Thompson à PopCulture. « Mais oui, je veux dire, c’est génial de revoir Emilio à la télévision. Je veux dire, je suis heureux pour mon copain, Steve Brill, qui a commencé tout ce processus avec les Mighty Ducks, et je pense que ce film a suscité plusieurs générations de joueurs de hockey actuels, donc c’est vraiment cool d’en faire partie, et oui, j’espère que je pourrai faire mon caméo en fonction du calendrier pour le prochain à venir ou le prochain à venir. J’espère que ça restera longtemps temps. »

La première saison de The Mighty Ducks: Game Changers a été créée en mars avec des épisodes diffusés chaque semaine jusqu’en mai. Dans le sixième épisode, des membres de la distribution des films The Mighty Ducks sont apparus, dont Matt Doherty, Elden Henson, Garette Henson, Vincent A. LaRusso, Marguerite Moreau et Justin Wong. Thompson et Joshua Jackson, qui sont apparus dans les trois films, étaient les deux acteurs les plus notables non vus dans l’épisode.

The Mighty Ducks: Game Changers a été renouvelé pour une deuxième saison en août. Comme Thompson l’a mentionné, il adorerait apparaître dans la série, mais cela pourrait être difficile en raison de son travail sur SNL et sa sitcom Kenan. Parallèlement à cela, Thompson continue de faire du bon travail dans le monde du podcast. « Mon jeu de podcast devient fort », a déclaré Thompson. « Nous avons une entreprise en cours et mon partenaire et moi avons fait du podcasting. Nous venons d’enregistrer notre 79e épisode ce matin, en fait. C’est donc excitant, et plus nous avançons dans la mise en place des podcasts d’autres personnes et des trucs comme ça en tant que entreprise, cela deviendra encore plus excitant. Donc c’est une bonne chose. »