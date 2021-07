Kendall et Bella défilent au défilé Jacquemus à Paris

Les vrais défilés sont de retour, tout comme Kendall Jenner et Bella Hadid, qui ont pris Paris d’assaut hier alors qu’elles défilaient sur le podium du défilé Jacquemus “La Montagne”.

Arborant un haut court fuchsia et des fusées éclairantes associées à la nouvelle forme de sac exagérément rectangulaire de la marque, Le Sac Ciuciu, et une nouvelle version orange duveteuse de ses mules emblématiques – qui seront certainement la prochaine herbe à chat des blogueuses – Jenner a reconfirmé ses références en tant que reine des podiums.

Passant pour la première fois à un modèle voir maintenant-acheter-maintenant, Jacquemus a présenté des vêtements pour hommes et femmes ensemble dans une collection édifiante pleine de coupes savamment décalées, de silhouettes fortes et de teintes audacieuses.

« Pour cette collection, après une année si particulière, j’ai voulu rassembler les gens à l’intérieur et partager un moment mode ensemble. Je voulais me concentrer sur les vêtements, les silhouettes, les couleurs, les matières, les détails et l’énergie des modèles », a déclaré le fondateur de la marque Simon Porte Jacquemus sur Instagram.

“Je voulais que l’ensemble soit minimal et net”, a-t-il poursuivi, “recréant une montagne artistique abstraite qui dépeint l’inspiration de la collection.”

Parmi les personnes assises au premier rang se trouvaient l’ancienne rédactrice en chef de Vogue Paris Carine Roitfeld, les influenceuses Jeanna Damas et Camille Charriere, l’ex-footballeur Ouissem Belgacem, l’écrivain et militante Rokhaya Diallo, le designer Mugler Casey Cadwallader et les chanteuses Angele et Rosalia.

Après le spectacle, Jenner et Hadid ont affiché les fruits de leurs régimes de remise en forme de verrouillage, en assortissant des ensembles entièrement noirs mettant à nu le ventre. Jenner élégant dans un t-shirt court noir et une jupe midi avec des détails de cravate sur le ventre, et Hadid dans un cardi sans soutien-gorge inspiré des années 90. Absolument fabuleux.