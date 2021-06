Kendall Jenner a caché son nom de famille lors de ses premiers castings en tant que mannequin

Apparaître dans l’émission de téléréalité de votre famille c’était un obstacle à sa carrière de mannequin Elle a ajouté que sa plate-forme et sa renommée ne lui donnaient aucun avantage sur les autres jeunes femmes essayant de se faire un nom dans l’industrie de la mode. “Au sujet de l’offense envers certaines des choses que les gens assument à propos de notre famille, je pense que tout le monde autour de moi, qu’ils soient amis ou membres de la famille, ils savent à quel point j’ai travaillé dur et je continue de travailler” a dit Jenner. ” J’ai fait tout ce que j’étais censé faire et devais faire pour arriver au poste dans lequel je suis maintenant en tant que mannequin. ” Plus tard, elle a ajouté qu’elle a couru partout à New York et en Europe afin d’obtenir travailler et faire votre propre chemin.

A commenté que les gens ne voulaient pas l’embaucher parce qu’elle était à la télé et il a même caché son nom de famille dans certains castings et aussi, Il a interdit à sa famille et à l’équipe de tournage et de production d’assister aux podiums sur lesquels il a défilé.