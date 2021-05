Kendall Jenner a célébré le 5 mai avec une fête mexicaine et sa 818 tequila

Kendall a également organisé des jeux de société, bien sûr, personnalisés avec la marque 818.

La tequila 818 est produite à Jalisco et contient trois bouteilles: blanche, reposado et añejo. Le clan Kardashian-Jenner montre constamment qu’il prend la marque Kendall.

Lorsque le mannequin a annoncé qu’elle avait fabriqué une marque de tequila, elle a montré les reconnaissances de la tequila 818 et parmi elles se trouve la “meilleure tequila reposado” décerné par les World Tequila Awards. Et le prix de l’innovation pour la tequila blanche par les SIP Awards. Même si c’était aussi très critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir fabriqué une marque de tequila.

Le lancement officiel de la tequila de Kendall aura lieu en mai en Californie et dans d’autres régions du monde, rapporte la marque.