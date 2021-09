Kendall Jenner arrive à la Fashion Week de New York dans l’Ultimate LBD

Kendall Jenner est enfin arrivé à la semaine de la mode.

Alors que la Fashion Week de New York battait son plein ce jeudi 7 septembre. Le 9, le mannequin de la famille Kardashian-Jenner est sorti dans les rues de Manhattan où les photographes ont capturé son dernier look. Dîner à Brooklyn avec son petit ami Devin Booker, la star a mis un pied stylé dans une petite robe bustier noire en cuir agrémentée d’un imprimé graphique. Avec ses cheveux tirés en arrière et coupés, la fashionista a terminé l’ensemble avec des touches de rouge grâce à ses claquettes à bout ouvert et son sac à main à bandoulière assorti.

Comme c’est l’âge du coronavirus, Jenner n’était pas non plus sans un masque facial noir assorti. Bien qu’il s’agisse de la première observation de l’habitué de la semaine de la mode à New York cette saison, la star de télé-réalité était très récemment en vacances en Italie avec le garde de tir des Phoenix Suns. En ce qui concerne les podiums, les fans n’auront qu’à garder les yeux ouverts pour une observation de Kendall Jenner – ou devrions-nous dire se pavaner.