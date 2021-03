Kendall Jenner avoue qu’elle est prête à être maman

Il y a environ un an, cet objectif aurait pu sembler un peu plus difficile à atteindre compte tenu de son statut de célibataire, mais la vérité est que la star des podiums entretient désormais une relation amoureuse plus que solide avec le basketteur Devin Booker, star des Phoenix Suns et avec Kendall a posté sa première photo officielle en couple la dernière Saint-Valentin.

«J’ai hâte d’avoir des enfants, et bientôt», se fait entendre la sœur de Kylie Jenner et Kim Kardashian dans un aperçu de l’épisode susmentionné, qui sera diffusé la semaine prochaine sur la chaîne E! Ses déclarations brèves mais énergiques sont similaires, non sans nuances, à d’autres qu’il a faites il n’y a pas si longtemps, en 2019, sur les objectifs qu’il s’était fixés pour son environnement le plus intime et familial.