Kendall Jenner célèbre Devin Booker avec un doux hommage à son anniversaire

Quand il s’agit d’hommages d’anniversaire, Kendall Jenner vient de faire un slam dunk.

La star de télé-réalité et le petit ami du mannequin, Devin Booker, a eu 25 ans le samedi 30 octobre. Kendall, 25 ans, a rendu hommage à la star de la NBA sur son histoire Instagram.

« Joyeux anniversaire meilleur ami @dbook », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji en forme de cœur rouge, à côté d’un selfie d’elle tirant la langue de manière ludique en s’allongeant contre le joueur des Phoenix Suns sur une chaise longue de patio à rayures.

Kendall a également partagé une photo de Devin souriant, écrivant @dbook, ainsi que trois emojis cardiaques.

La star de la NBA a tweeté : « Un quart de siècle ».

Les deux se fréquentent depuis plus d’un an. Le week-end dernier, elle a assisté au match de son équipe contre les Lakers de Los Angeles. Quelques instants après la victoire des Suns, Kendall a donné à son petit ami un doux baiser de victoire.

Kendall a assisté au match avec des amis Travis « Taco » Bennett et Justin Bieber et Hailey bieber, l’une des meilleures amies du modèle. En septembre, le couple marié est parti en vacances avec Kendall et Devin en Jamaïque.