Kendall Jenner confirme sa relation avec Devin Booker

La Saint-Valentin a rempli les réseaux sociaux d’images de l’amour le plus tendre entre des couples qui se connaissaient déjà et aussi de découvrir de nouveaux couples bien connus dans les médias. Celui qui a probablement capturé le plus de regards a été celui qu’ils jouent Kendall Jenner et la star de la NBA Devin Booker. Tous deux ont profité de cette Saint-Valentin pour déchaîner leur relation en la confirmant publiquement en partageant leurs premières images ensemble.

Tous les deux très romantiques pour la Saint-Valentin

Le clan Kardashian est le plus connu aux États-Unis, et donc leurs romances respectives transcendent davantage les médias que les autres célébrités. En pleine séparation d’avec Kim Kardashian, l’une de ses petites sœurs semble vivre une situation totalement opposée. A 25 ans, l’aînée des Jenners a profité de cette date importante pour faire beaucoup parler sur les réseaux sociaux et confirmer les rumeurs selon lesquelles son cœur était en NBA.

Concrètement, il est dans les Phoenix Suns, puisque c’est le gardien Devin Booker avec qui il vit le début d’une nouvelle relation. Au cours des dernières heures, Kendal Jenner a partagé à travers ses histoires Instagram une image dans laquelle les deux ont été données un câlin tendre et romantique sur votre comptoir de cuisine, un cliché qu’il a accompagné d’un cœur blanc. La confirmation était telle pour plusieurs raisons, telles que le câlin lui-même, le cœur et la date à laquelle ils ont décidé de le publier.

Ce n’est pas le premier instantané que les deux ont ensemble, bien que ce soit le premier qui voit le jour dans l’un de leurs profils de médias sociaux. Il y a quelques semaines, ils avaient déjà été aperçus à Los Angeles, profitant d’un de leurs rendez-vous amoureux. Le mannequin n’était pas le seul à vouloir partager avec ses 150 millions de followers qu’elle avait trouvé l’amour, mais le joueur des Suns lui-même l’a fait, partageant une vidéo montrant Kendall Jenner jouant avec un de ses chiens.

L’image de Kendall Jenner et Davin Booker avec qui ils confirment leur relation @kendalljenner

L’impact de cette nouvelle relation sur le clan Kardashian-Jenner est d’autant plus grand que le mannequin de 25 ans n’avait officiellement présenté aucun de ses partenaires, donc aux yeux de ses followers, Devin Booker devient son premier petit ami officiel. La somme des Kardashian et de la NBA provoque à nouveau un nouveau couple après il y a plusieurs années que la star Lamar Odom entretenait une relation avec Khloé Kardashian.