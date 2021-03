Kendall Jenner crée des parfums KKW inspirés de l’équitation

Il était temps! Après avoir publié les collaborations de KKW Fragrance avec Kourtney, Khloé, Kris et Kylie, Kim Kardashian fait enfin équipe avec sa soeur Kendall Jenner pour créer une ligne de trois parfums qui vous feront sentir comme une «princesse fée de la nature» en un rien de temps.

À la manière typique de Kendall, la collection aura une ambiance plus discrète. En fait, la gamme 3 produits est inspirée par son amour de la bonne vieille terre-mère et de l’équitation.

La nouvelle de la collaboration, qui sera disponible à l’achat le jeudi 25 mars, a été diffusée via Instagram le jeudi 18 mars.

«Kim Kardashian et moi avons rassemblé 3 de mes parfums préférés de tous les temps que j’ai jamais sentis! Le tout inspiré par mon amour du plein air et de l’équitation », a écrit la fondatrice de la Tequila 818 sur son Instagram. «Route ambre, olive et bleu. Procurez-vous-en si vous voulez sentir comme une princesse des fées de la nature. »

Les bouteilles ultra-élégantes et simples sont un peu différentes de l’emballage normal de l’entreprise. Pensez: les flacons à lèvres de Kylie, les parfums en forme de cœur et la collection de cristaux. Cela dit, le look sans fioritures est très conforme à la marque pour le modèle de 25 ans.

Kim, 40 ans, a noté le caractère unique de la collaboration lorsqu’elle a partagé la nouvelle du partenariat sur Instagram. Elle a sous-titré les images de la campagne: « TCes parfums sont si différents de tout ce que nous avons jamais fait auparavant pour KKW Fragrance. Kendall a des parfums complètement différents de moi. Ils sont si luxueux et riches! Tous ceux qui les sentent en sont devenus dépendants.

Chaque bouteille vous coûtera 40 $, mais si vous êtes à la recherche d’un paquet des 3, vous pouvez les ramasser pour 110 $. L’ambre, qui a une belle teinte orangée, est un parfum féminin aux notes de bergamote, de rose blanche et de fève tonka.

Envie de quelque chose d’un peu plus frais et floral? Olive est la voie à suivre. Il a des notes de rose, de jasmin et de patchouli. Blue Roan, quant à lui, est un parfum plus à base d’agrumes avec de la pêche blanche, des fleurs de poirier et de la vanille.

«Les odeurs me transportent immédiatement à une belle journée de printemps sur mes chevaux avec l’arôme de l’air frais et des notes de fleurs qui fleurissent autour de moi», dit Kendall dans un communiqué de presse. Mission accomplie!

Il serait négligent de ne pas évoquer les superbes photos de campagne qui accompagnent ce lancement. Parlez de jumelage! Kendall et Kim sont presque identiques dans leurs ensembles vêtus de cuir et leur maquillage sensuel et fumé.

La séance photo a joué sur l’inspiration de Kendall et a présenté de magnifiques chevaux noirs.

La collection sera disponible le 25 mars 2021 à 12h PT sur kkwfragrance.com.

