Kendall Jenner dans un mini chemisier noir montre ses charmes aux fans

Dans le cadre d’une nouvelle campagne pour Jacquemus, la belle mannequin et femme d’affaires américaine, Kendall Jenner a pris quelques photos avec l’un de ses photographes préférés et les a partagées sur son Instagram officiel en tant que publication.

Dans cette pièce de divertissement, nous avons pu apprécier la belle soeur du Kardashian montrer et démontrer sa grande qualité de modèle dans un mini blouse noire, une pantalon de la même couleur et un chapeau, dans certaines images dans lesquelles leur charmes Ils ont été appréciés de manière concrète.

Elle a réussi à atteindre plus de 4 200 000 likes en peu de temps, en plus de recueillir des centaines de milliers de commentaires, où ils la félicitent pour son travail et montrent qu’ils seront toujours là pour la soutenir, elle est devenue l’un des meilleurs exposants du mode et mode, prouver qu’il est parfait pour couvre des revues.

Sans aucun doute Kendall Jenner a la forme parfaite de continuer à dominer ce monde du mannequinat dans lequel elle est déjà l’une des meilleures représentantes toujours prête à poser et belle à briller dans chaque photo qu’ils prennent d’elle.

Grâce à cette photo nous ne pouvions pas manquer l’occasion de vous la montrer pour ravir votre élève avec cette belle femme et sa silhouette stylisée que vous ne voudrez certainement manquer sous aucun prétexte.

Il ne faut pas oublier que le mannequin a fait la promotion de sa nouvelle boisson aux États-Unis avec des voitures sur lesquelles elle a décidé de créer une étiquette spéciale avec le symbole de sa marque et de parcourir divers États avec elle.

En outre, il nous a également montré que dans de nombreux supermarchés, ils placent des publicités et des étagères destinées uniquement à leur boisson, une qui d’ailleurs au moment de son lancement a été très critiquée grâce au fait qu’il s’agit d’une boisson avec une dénomination mexicaine. d’origine.

Bientôt, nous continuerons sûrement à obtenir de vous des photos plus attrayantes, des vidéos très séduisantes et de nouvelles informations sur le succès de votre marque, nous vous recommandons donc de ne pas manquer Show News pour tout savoir en ce moment et pouvoir profiter de son contenu dans la meilleure voie.