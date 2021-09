Kendall Jenner dégage un glamour hollywoodien classique sur la piste NYFW

in

Kendall Jenner et Michael Kors est un match made in New York Fashion Week paradis.

Le mannequin de 25 ans a canalisé son intérieur Audrey Hepburn pour son premier concert de la saison printemps/été 2022 le vendredi 7 sept. 10, parcourant la piste dans un certain nombre de pièces d’une élégance intemporelle conçues par Kors.

Pour son premier look, Kendall portait une jupe crayon noire simple mais chic, un haut de soutien-gorge rétro et un sac à main de style seau rempli de roses. Elle a ensuite modelé une robe découpée noire chatoyante qui deviendra à coup sûr l’une des préférées du tapis rouge parmi la liste A d’Hollywood.

À l’exception d’un coup de rouge à lèvres rouge vif et de cils va-va-voom, l’équipe glamour de Michael Kors a laissé briller la beauté naturelle de Kendall.

Maman Kris Jenner a célébré le retour de sa fille sur le podium en écrivant sur Instagram : “Kendall ouvre le défilé @michaelkors ce matin !! Tellement magnifique, Kenny !! Quel beau spectacle, et la façon parfaite de commencer la matinée !”