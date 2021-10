Kendall Jenner diffuse un film classique de Tim Burton pour Halloween

Kendall Jenner doit aimer les films classiques cultes ! Le mannequin a recréé le personnage de la fille martienne de Lisa Marie à partir du classique culte de 1996 de Tim Burton, Mars Attacks ! pour Halloween, complète avec la perruque blonde géante. Ce n’était pas la seule référence Burton que Jenner, 25 ans, a fait, car elle s’est également appelée une « mariée de cadavre » lors du partage de photos d’une autre séance photo la semaine dernière.

Jenner a publié deux collections de photos la montrant dans le costume de fille martienne. Pour le premier post, elle a inclus les Attaques de Mars ! titre dans la légende au cas où quelqu’un ne serait pas au courant de ce à quoi elle faisait référence. Dans le deuxième post dimanche, elle a partagé l’une des citations célèbres du film. « Belle planète, nous la prendrons », a-t-elle écrit.

Attaques de Mars ! était l’hommage de Burton aux films de série B des années 1950 et inspiré des cartes Topps des années 1960. Bien qu’il ait présenté un casting de stars avec Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan et Danny DeVito, le film a été une déception critique et au box-office. Pourtant, il a gagné un culte au fil des ans. Burton a choisi Marie, qui sortait avec le cinéaste à l’époque, comme une fille martienne qui a été envoyée pour assassiner le président de Nicholson, James Dale. Elle était la seule martienne en direct dans le film puisque les autres martiens ont été créés avec une animation CGI.

Espérons que l’équipe de Jenner ait eu plus de facilité à recréer la perruque ornée de Marie que les attaques de Mars ! l’équipage avait en 1996. Lors d’une interview avec TooFab en 2015, Marie a révélé qu’elle avait une cicatrice de la perruque folle. « J’ai adoré travailler là-dessus, c’était amusant. J’ai une cicatrice de la perruque », a déclaré Marie. « J’ai un trou dans la tête à cause de cette foutue perruque ! Ça vaut toujours le coup, rien à redire. Quoi qu’il en soit, juste pour prendre cette photo. » Elle a également déclaré qu’elle devait être « cousue à la robe » et qu’elle ne pouvait pas s’asseoir pendant le tournage car elle était si serrée. Malgré l’expérience difficile, Marie a de nouveau travaillé avec Burton dans Sleepy Hollow et Planet of the Apes. Elle a également joué Vampira dans Ed Wood.

Jenner a également fait référence à Corpse Bride, le film d’animation en stop-motion de 2005 réalisé par Burton avec Mike Johnson. Le 27 octobre, elle a posté des photos d’une séance photo dans laquelle elle portait une tenue légère inspirée d’une robe de mariée, un long voile et des talons hauts blancs surdimensionnés. « Yer Corpse Bride », a-t-elle écrit en légende.

Dans d’autres nouvelles de Jenner, elle a assisté à la défaite des Lakers de Los Angeles le 22 octobre contre les Phoenix Suns, assise à côté du tribunal avec Justin et Hailey Bieber. Le petit ami de Jenner, Devin Booker, joue pour les Suns et a couru pour l’embrasser. Ce fut un rare moment de PDA pour le couple, qui se fréquente depuis plus d’un an.