Kendall Jenner dîne avec Canelo Álvarez et pourquoi est révélé

in

Kendall Jenner dîne avec Canelo lvarez et pourquoi est révélé | .

Le sujet ne cesse d’être évoqué sur les réseaux sociaux après le partage d’une vidéo et fait une tendance dans laquelle on pouvait voir « El Canelo » sortir d’un Dîner à côté du célèbre maquette et femme d’affaires Kendall Jenner.

C’est le célèbre boxeur mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez est devenu une tendance sur les réseaux sociaux après le partage d’une vidéo dans laquelle on peut apprécier Kendall Jenner venir dîner avec lui, elle faisant partie de l’une des familles médiatiques les plus célèbres, les Kardashian Jenner.

La vérité est que le boxeur est dans son meilleur moment est l’un des les athlètes plus populaire dans le monde grâce à ses victoires et championnats du monde qu’il a remportés dans différents poids.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Kendall Jenner en maillot de bain et par derrière fait la promotion de sa boisson

Il est important de mentionner que « el Canelo » est également entré dans le monde du spectacle et du divertissement en épousant Fernanda Gomez et c’est là qu’il invita de grandes personnalités de ce monde.

Pour cette raison, il est presque certain que le dîner qu’ils ont eu était pour des raisons professionnelles, peut-être à la recherche d’un accord concernant leur marque de boisson, la célèbre T3quila 818.

Les paparazzi n’ont cessé de le prendre en photo lorsqu’il est arrivé au restaurant tenant une bouteille de sa boisson, la même qu’il ne portait pas en partant. Il est fort possible qu’il lui ait donné le canelo ou qu’ils l’aient eu ensemble dans cet élégant restaurant où la belle soeur de Kylie Jenner et Kim Kardashian a été capturée.

Canelo confirme que le dîner peut fonctionner autour de la boisson susmentionnée et c’est Kendall qui l’a recherché pour une éventuelle association et des conseils car il est plus que imprégné du sujet.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Oui, ils sont avec le projet tequila et nous verrons ce que nous ferons”, a déclaré l’athlète mexicain lorsqu’il a été approché par les médias en quittant le restaurant, mais jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé ou nié qu’il accepterait.

En parlant de la marque Kendall Jenner, elle a été lancée il y a peu de temps et c’est un produit artisanal à Jalisco, fabriqué à partir d’agave bleu et avec trois présentations : vieilli, reposado et blanc.

Vous pouvez acheter cette boisson aux États-Unis et les prix de la bouteille dépendent de la présentation que vous voulez, il y a à partir de 45 dollars le moins cher est le t3quila blanc.