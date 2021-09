Kendall Jenner est jalouse de Stormi pour avoir eu le béguin avec son petit ami

Puis elle a dit que jusqu’à présent, elle était la tante de 18 enfants et qu’elle s’entendait très bien avec tout le monde et essayait d’être leur tante. “Cool et détendu” de la famille. Immédiatement, Jimmy lui a demandé comment était la relation de son petit ami avec eux et elle a répondu : “Il les aime”, avant d’ajouter que Stormi a le béguin pour Devin Booker.

« Lui et Stormi ont une relation incroyable. Elle est très amoureuse de lui, et parfois je suis jaloux”. Il a dit que lorsqu’ils sont là depuis longtemps, pour les séparer, il doit leur crier : « Arrête ! »

Le mannequin a également évoqué sa robe nue signée Givenchy et inspirée d’Audrey Hepburn au MET Gala.

NEW YORK, NEW YORK – 13 SEPTEMBRE : Kendall Jenner assiste au gala du Met 2021 célébrant en Amérique : un lexique de la mode au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de John Shearer / WireImage) (.)