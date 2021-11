Kendall Jenner est le MVP du jeu de softball Cactus Jack de Travis Scott

Bataille avec les Kardashians!

Kendall Jenner était en compagnie de la famille le jeudi 4 novembre lorsqu’elle a pris le terrain au Minute Maid Park de Houston en tant que l’une des célébrités de Travis Scott‘s Cactus Jack Foundation jeu de softball caritatif. Alors qu’elle sortait de l’arène de baseball, elle a été encouragée par sa sœur Kylie Jenner et nièce Webster Stormi, qui était venu préparé avec une pancarte pour le mannequin de 26 ans qui disait: « Kendall est notre MVP! »

Kylie a documenté Kendall en train de vivre son (champ de) rêves sur Instagram, partageant des photos d’elle-même et de Stormi agissant comme des pom-pom girls impromptues sur la touche. Dans une photo particulièrement adorable, la petite Stormi a été vue tenant un doigt de mousse bleu géant pour faire savoir à sa tante Kenny qu’elle est n ° 1 dans ses livres.

« Pas de pleurs au softball !!! » Kylie a écrit dans la légende du diaporama photo, faisant référence à la ligne emblématique de A League of Their Own.