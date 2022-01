Kendall Jenner et d’autres stars prouvent que les mini-bottes UGG sont là pour rester

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

La mini-botte en peau de mouton préférée de tous est de retour du début des années 2000, et nous nous en prenons à nous-mêmes pour ne pas avoir conservé notre paire d’origine.

Il serait difficile de nier qu’UGG n’a pas sa propre renaissance. Chaque mois, comme sur des roulettes, une autre silhouette emblématique est réintroduite au public par l’intermédiaire de célébrités et d’influenceurs, provoquant une frénésie d’acheteurs pour obtenir le dernier et le plus grand style.

D’abord, c’était le Disquette Slipper, puis tout le monde avait le Tazz Mule sur leur liste de souhaits de vacances, et maintenant, le Classic Ultra Mini Boot s’envole des étagères.

Mais il n’est pas surprenant que le style de botte courte gagne en popularité. Non seulement elles sont plus que confortables, mais elles sont plus faciles à enfiler que les bottes plus hautes. Sans oublier, vous pouvez les habiller vers le haut ou vers le bas comme démontré par Emily Ratajkowski, Kendall Jenner et Hailey bieber. Quand j’ai eu ma première paire au collège, je ne les ai définitivement pas stylées comme chic.

Si vous êtes à la recherche du dernier style UGG en demande, nous avons rassemblé tous les endroits où vous pouvez toujours en acheter une paire ainsi que d’autres mini silhouettes tout aussi mignonnes. Que les chances soient toujours en votre faveur (et en votre taille) !