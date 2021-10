Kendall Jenner et Devin Booker partagent un doux baiser de victoire au match de la NBA

But! Kendall embrasse pour la victoire !

Le vendredi 22 octobre, Kendall Jenner a été photographié en train d’échanger un doux câlin et un baiser avec son petit ami Devin Booker alors qu’il sortait du terrain de basket du Staples Center de Los Angeles après la victoire 115-100 des Phoenix Suns sur les LA Lakers. Avant que le mannequin de 25 ans et le rare moment PDA de la star de la NBA de 24 ans, elle le regardait avec admiration alors qu’il se dirigeait vers elle tout en donnant aux spectateurs un high five aux spectateurs.

« Kendall encourageait activement Devin et les Suns pendant le match d’éclatement », a déclaré un témoin à E! Nouvelles. « Devin s’est précipité vers Kendall après le dernier buzzer. Kendall avait un énorme sourire sur le visage ! »

Kendall était assis sur le terrain au match avec des amis Travis « Taco » Bennett et couple marié Justin Bieber et Hailey bieber. Les femmes avaient des tasses éblouissantes assorties décorées du logo de la 818 Tequila de Kendall.

L’événement a eu lieu un mois après que la star de télé-réalité et Devin aient passé des vacances avec Biebers en Jamaïque.