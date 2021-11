Kendall Jenner et Travis Scott jouent au baseball pour la bonne cause

D’un autre côté, Kendall était très drôle et engagé dans le jeu. Elle a troqué ses talons et son style incroyable pour l’uniforme de la Fondation Jack. Elle portait une casquette assortie, se coiffait avec deux tresses et utilisait un maquillage super naturel. Son beau-frère l’a soutenue à tout moment et a même brandi une pancarte faite à la main qui disait : « Kendall Jenner est notre MVP ».

De plus, à chaque fois qu’elle courait de base en base, le mannequin s’assurait de poser avec un sourire jusqu’aux oreilles et quand c’était à son tour de frapper elle le faisait de toutes ses forces.

HOUSTON, TEXAS – 04 NOVEMBRE: Kendall Jenner à la batte lors du match de softball classique de l’automne 2021 de la Fondation Cactus Jack au Minute Maid Park le 04 novembre 2021 à Houston, Texas. (Photo de Bob Levey / .) (.)

D’autres célébrités et athlètes comme AJ Andrews, le rappeur Don toliver, le producteur Métro Boomin, rappeur / DJ Mur de Paul, le rappeur Chignon B, le joueur des Dodgers Mookie Betts et les légendes de la MLB Jeff Bagwell et Boulanger poussiéreux.