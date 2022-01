Kendall Jenner fait campagne pour les votes du All-Star Game de Devin Booker

Kendall Jenner met la presse sur tout le terrain pour son petit ami star du basket … en disant à ses 242 MILLIONS de followers sur les réseaux sociaux de voter Devin Booker dans le All-Star Game !!

Jenner – qui sort avec D-Book depuis 2020 – a publié une campagne sur les réseaux sociaux vendredi … appelant tout le monde à faire en sorte que le baller des Phoenix Suns se rende à Cleveland pour les festivités de 2022.

« Vous savez tous que je veux voir #DevinBooker jouer dans le All-Star Game #NBAAllStar », a tweeté Jenner.

Booker – qui affiche une moyenne de près de 24 points, 5,5 rebonds et 4,5 passes décisives cette saison – est actuellement à la traîne de grands noms comme Stephen Curry, James Lebron et même Klay Thompson … qui n’a pas joué une minute aux cerceaux cette année en raison d’une blessure.

Thompson a actuellement 367 743 voix (quatrième parmi les gardes) … et D-Book a 338 526 voix, ce qui le place à une place derrière Klay dans le processus de vote.

La bonne nouvelle?? Le match des étoiles ne sera pas joué avant le 20 février 2022 … elle a donc encore tout le temps de rallier les gens pour qu’ils votent pour son homme.

Jenner et Book ont ​​été l’un des couples les plus chauds depuis qu’ils sont officiellement devenus publics le jour de la Saint-Valentin en 2021 – faisant des voyages somptueux et montrant une tonne de PDA.

Le soutien de Kendall aidera presque certainement dans les rangs des votants… mais cela suffira-t-il à le faire entrer dans le jeu ??