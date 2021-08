Kendall Jenner porte la médaille d’or olympique de son petit ami Devin Booker dans une photo rare

Kendall Jenner prouve qu’elle est la fan n°1 de son petit ami Devin Booker. Après que le joueur des Phoenix Suns a remporté sa première médaille d’or en tant que membre de l’équipe américaine de basket-ball masculin aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, la star de la NBA a partagé une série de photos de ses vacances au bord du lac avec Jenner mardi, y compris une photo de sa petite amie top model en train de faire du sport. sa médaille d’or olympique.

Sur l’image, Jenner s’est allongée sur un bateau en maillot de bain vert et chapeau. Elle a complété son ensemble au bord du lac avec la médaille de Booker, un drapeau américain situé juste derrière elle. L’image a été partagée dans une galerie qui comprenait plusieurs autres images, dont une de Booker en train de se baigner. Il a sous-titré le message, “LAKE BOi”. Jenner a partagé les images sur son histoire Instagram sans légende.

Booker a remporté sa médaille d’or après que ses coéquipiers d’USA Basketball aient battu la France au Saitama Super Arena pour terminer à la première place aux Jeux olympiques. Booker a célébré l’accomplissement dans un post Instagram lundi qui a mené avec une image de lui portant son précieux or. Le message, qui était partagé avec une simple légende d’un emoji de médaille d’or, comprenait également une vidéo de Booker et de ses coéquipiers recevant leurs médailles. Le message a rédigé de nombreux messages de félicitations, y compris du frère de Jenner, Rob Kardashian, qui a commenté : “Legends”.

Bien que Jenner ne se soit pas jointe aux félicitations pour ce poste, elle a fait connaître son soutien à Booker tout au long des Jeux olympiques. Lors de la finale de USA Basketball, Jenner a partagé une capture d’écran de son écran de télévision sur son histoire Instagram. Partagée avec un emoji de médaille d’or, la photo montrait Booker et ses coéquipiers célébrant leur victoire. La mère de Jenner, Kris Jenner, a également montré son soutien à Booker. Une semaine après avoir décroché l’or, Kris a partagé des photos de la médaille de la star des Phoenix Suns dans son histoire Instagram.

Jenner et Booker ont été liés pour la première fois de manière romantique en avril 2020, bien qu’ils aient maintenu leur relation au plus bas jusqu’en février de cette année, lorsqu’ils sont devenus officiels sur Instagram le jour de la Saint-Valentin. À l’époque, Jenner a publié une photo sur son histoire Instagram qui la montrait avec Booker dans une étreinte. Le couple ne « mettrait aucune sorte de pression sur les choses pour l’avenir », selon un initié qui a parlé à Entertainment Tonight. Cette source a affirmé que Jenner et Booker “se rendent compte qu’ils sont tous les deux encore jeunes et qu’ils ont un grand avenir devant eux. En ce moment, ils profitent simplement de leur temps ensemble et prennent les choses comme elles viennent.”