Kendall Jenner porte un bikini string dans la photo du voyage avec Hailey Bieber

Kendall Jenner se souvient du début de son été chaud entre filles avec une photo sexy.

Sur une photo publiée sur sa page Instagram le vendredi 13 août, la star de 25 ans de L’incroyable famille Kardashian pose dans un bikini string à fleurs bleu et vert vif et une casquette de baseball vert fluo portée à l’envers dans un piscine donnant sur une plage de sable. La photo a été prise pendant ses vacances plus tôt cet été avec une amie et collègue mannequin Hailey bieber à Cabo San Lucas, au Mexique.

“Pour terminer!” a commenté Hailey. “J’aime cette image !!!!”

Un autre utilisateur a écrit : “Devin Booker a tellement de chance », se référant à la star de la NBA, qui est le petit ami de Kendall depuis plus d’un an.

Un témoin a dit à E! News en juin que Kendall et Hailey “se sont beaucoup amusés à passer du temps entre filles et à traîner” pendant leurs vacances à Cabo. “Ils avaient un bassin profond privé dans leur chambre et ils passaient le plus clair de leur temps à se prélasser et à prendre des photos”, a déclaré la personne. “Leur chambre donnait directement sur la plage et ils pouvaient facilement courir sur le sable et profiter de la plage s’ils le voulaient.”