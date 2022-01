Kendall Jenner présumée intruse arrêtée près de chez elle, libérée sans inculpation

Kendall Jenner a un nouveau problème avec un homme qui tente d’entrer dans sa propriété, et alors qu’il a été arrêté … il est déjà de retour dans la rue, car il devient de plus en plus difficile pour les flics de protéger les gens.

Des sources policières disent à TMZ un homme de 31 ans Arnold Babcock a été arrêté à l’intérieur de la communauté fermée de Kendall plus tôt cette semaine par la sécurité. Il a affirmé qu’il cherchait Kendall, et on nous dit que ce n’est pas la première fois qu’il se rend dans la région pour essayer de la trouver.

La sécurité de la communauté a détenu Babcock jusqu’à l’arrivée des flics, qui l’ont ensuite arrêté pour intrusion. Cependant, il a été libéré peu de temps après sans avoir été inculpé.

Nos sources d’application de la loi disent LA County DA Georges GasconLe bureau de s’engage rarement à porter plainte pour intrusion, ce qui est de plus en plus frustrant pour les flics.

On nous dit que la base estime que sans charges ni conséquences… les suspects sont davantage incités à commettre à nouveau des crimes.

Le procureur a déclaré à TMZ… « Notre bureau inculpe les cas d’intrusion le cas échéant en fonction de l’ensemble des circonstances. »

Ce n’est pas la première, la deuxième ou même la dixième fois qu’un membre de la famille Kardashian/Jenner a affaire à des hommes qui tentent d’entrer dans leur maison ou sur leur propriété.

Comme nous l’avons signalé, c’était en mars lorsqu’un homme a sauté dans la piscine de Kendall nu avant d’être arrêté – et le mois dernier, un homme a été arrêté près de Kylieest à la maison essayant de créer un contact.

Babcock fait toujours l’objet d’une enquête pour ses autres incidents présumés impliquant Kendall.