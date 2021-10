Kendall Jenner réagit après que Devin Booker a dénoncé ses compétences d’Halloween

Aucune magie pratique n’est nécessaire ici.

Kendall JennerLa « période préférée de l’année » l’a amenée à être adorablement trollée par son petit ami Devin Booker. La star de L’incroyable famille Kardashian a donné un aperçu de sa préparation d’Halloween via Instagram Stories le 18 octobre, écrivant : « Il est temps d’être sérieux », alors qu’une station de sculpture de citrouilles-lanternes était installée dans son jardin.

Le mannequin a ensuite capturé une vidéo de ses deux citrouilles finies, l’une dégageant les vibrations de Jack de The Nightmare Before Christmas et l’autre citrouille souriante avec un sourire maladroit.

Pourtant, Devin s’est tourné vers Twitter pour apparemment appeler les véritables compétences de sculpture de Kendall. « La citrouille ne compte pas si vous avez utilisé un pochoir », a légendé le joueur de la NBA.

Mais la diss hilarante n’a pas mis un couteau dans les festivités saisonnières de Kardashian-Jenner, bien que Kendall ait confirmé qu’elle avait en fait utilisé de l’aide avec ses deux citrouilles. Le fondateur de la tequila 818 a ensuite re-tweeté le message de Devin, ajoutant: « Je me sens personnellement attaqué. »