Kendall Jenner révèle laquelle de ses nièces a le béguin pour Devin Booker

Kendall Jenner aspire à être considérée comme populaire devant les jeunes membres de sa famille, mais elle semble avoir une rude concurrence.

Le mannequin de 25 ans a visité The Tonight Show le mardi 7 septembre. 14, où elle a discuté avec l’hôte Jimmy Fallon sur le fait qu’elle est la tante d’un total de 18 nièces et neveux. Elle a expliqué qu’elle voulait toujours “être la tante cool et aimée de tous”, mais ce petit ami Devin Booker lui vole parfois le tonnerre.

Jimmy a ensuite demandé si la star de la NBA, âgée de 24 ans, se connectait avec les plus petits de sa famille, étant donné qu’il y avait beaucoup de jeunes. Après tout, la sœur de Kendall Kylie Jenner a annoncé la semaine dernière qu’elle et Travis Scott attendent un frère cadet pour sa fille Stormi Webster, 3.

“Il les aime”, a expliqué Kendall à propos de la star des Phoenix Suns et des enfants de sa famille. “Lui et Stormi ont une relation incroyable. Elle a le plus grand béguin pour lui, et je suis parfois jaloux. Je me dis : ‘Arrêtez, vous ne pouvez pas les gars ?'”