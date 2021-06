Kendall Jenner révèle pourquoi elle est si discrète sur sa vie (et pas comme ses sœurs)

Le mannequin a réfléchi précisément à la discrétion qui la caractérise traditionnellement lorsqu’elle parle de ses partenaires romantiques, une dynamique qui s’explique fondamentalement par son besoin de vivre ses romances sans la pression qui vient de l’examen des médias, surtout lorsque ces séductions arrivent à leur fin. En ce moment, son histoire d’amour avec le célèbre garde des Phoenix Suns va de plus en plus fort, et cette circonstance a peut-être incité Kendall à s’ouvrir un peu plus que d’habitude lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur le sujet.

“Cela a toujours été ma préférence personnelle, je pense que cela me facilite la vie et que la relation est bien meilleure de cette façon. Je ne veux pas offenser mes sœurs, mais garder ma vie amoureuse en veilleuse a toujours fonctionné pour moi. Depuis Kylie [su hermana pequeña] et je suis jeune, nous avons vu nos sœurs aînées parler publiquement de leurs mariages et de leurs ruptures. Pour moi, cela devrait être une affaire privée, que personne n’a le droit de juger”, a déclaré la star des podiums.

Kendall Jenner et Devin Booker (. 1314226800)