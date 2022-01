Kendall Jenner s’attaque à la robe « inappropriée » qu’elle portait au mariage de son amie

Kendall Jenner a défendu la robe saisissante et dénudée qu’elle portait lors du mariage de son amie Lauren Perez en novembre 2021 après que Perez ait ravivé la controverse sur la robe. Le soir du Nouvel An, Perez a posté plus de photos de son mariage, y compris des photos avec Jenner portant la robe noire Monôt. La publication a suscité une nouvelle discussion des utilisateurs d’Instagram qui ont qualifié la robe de Jenner d' »inappropriée » pour un mariage.

« Tenue inappropriée lors d’un mariage [Jenner]. J’ai honte pour toi. #grincer des dents », a écrit un utilisateur d’Instagram. Puis un autre est venu à la défense de Jenner, notant que si Perez s’en fichait, personne d’autre ne le devrait.

« Dites-leur », a répondu Perez à l’un de ses partisans, rapporte Us Weekly. « Elle était magnifique et j’ai adoré ça! » Jenner, 26 ans, est également intervenue, confirmant qu’elle avait demandé la permission de Perez. « [Perez], obvi a également demandé votre approbation à l’avance. Nous adorons les mariages sur la plage », a écrit le mannequin. Jenner portait une robe en soie bleu sarcelle plus traditionnelle pour la cérémonie de Perez, car elle était demoiselle d’honneur.

La tenue de Jenner lors d’une autre cérémonie de mariage en novembre a également été critiquée par les fans. Lorsque la grande sœur Khloe Kardashian a partagé une photo du mariage de Simon Huck et Phil Ripotrella, les fans se sont concentrés sur la robe dorée de Jenner avec une fente à la cuisse qui était très différente des tenues noires que tout le monde portait. « Tout le monde a licencié mais Kendal n’a pas obtenu la mission », a écrit un utilisateur d’Instagram. « Est-ce que Kendall a raté le mémo noir ? » un autre a commenté. Là encore, un fan de Jenner a écrit : « Toutes sont jolies mais Kendall est la crème de la crème ! F-ing impeccable. »

Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Barker ont été critiqués pour leur comportement lors du mariage de Huck et Ripotrella. Un clip des deux a attiré l’attention sur Reddit, où certains les ont accusés de PDA « sans goût ». « Je n’étais pas trop inquiet à propos de leur PDA, j’ai trouvé ça un peu embarrassant mais peu importe, mais c’est tout simplement dégoûtant ! » a écrit un utilisateur de Reddit. « Ce genre de comportement appartient plus à un club de strip-tease qu’à un mariage », a commenté un autre.

Jenner est l’un des mannequins les mieux payés au monde. Son dernier concert est le visage de la campagne publicitaire printemps 2022 de Michael Kors Collection. Les premières photos de la campagne ont été publiées lundi et ont été conçues comme une lettre d’amour à la ville natale de Kors. « Avec cette campagne, nous voulions donner vie à la romance urbaine et à la juxtaposition unique de la force et du courage de New York avec l’amour qu’elle inspire encore et encore », a déclaré Kors à propos de la campagne, rapporte WWD.