Kendall Jenner se rapproche de son petit ami Devin Booker dans Sweet Italy Pic

Tout sur l’amour !

Kendall Jenner et Devin Booker l’ont gardé confortable, décontracté et tellement chic pendant leurs vacances en Italie. Dans de nouvelles photos partagées le 7 septembre. Le 7, on voit le couple d’un an se promener dans les rues pavées de la côte amalfitaine et même se blottir l’un contre l’autre alors que Kendall se penche dans les bras de Devin.

L’ancien athlète de L’incroyable famille Kardashian et l’athlète olympique ont voyagé à travers les États-Unis cet été dans le cadre de la tournée 818 Tequila de Kendall, et ont maintenant étendu leur relation à l’international. Le mannequin et le joueur de la NBA ont été rejoints par la meilleure Fai Khadra alors qu’ils prenaient un yacht sur toute la côte amalfitaine, avec des escales à Capri et dans d’autres destinations de luxe le long de la Méditerranée.

la soeur de Kendall Kourtney kardashian et son copain Travis aboyeur a également traversé l’Italie pour assister au défilé de mode Dolce & Gabbana. Comme Devin et Kendall, Kourtney et Travis ne pouvaient pas se tenir la main en vacances.