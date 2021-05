Kendall Jenner taquine sa mère qu’elle est enceinte

Le mannequin a appelé Kris Jenner au téléphone et lui a expliqué qu’elle la période était en retard et que pour se débarrasser des doutes, un test de grossesse a été effectué qui s’est révélé positif, puis un autre a été fait pour le confirmer et encore une fois, le résultat était positif. Même si Kendall lui a dit qu’elle ne savait pas quoi faire, la maman l’a crue et lui a dit qu’elle était une excellente nouvelle mais qu’il devait faire ce que son cœur voulait.

Voyant la réaction émotionnelle de sa maman, Kendall a préféré arrêter la blague et il a dit merci beaucoup pour votre réponse incroyable mais qu’il jouait avec sa sœur «Action ou Vérité».