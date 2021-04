Kendall obtient une ordonnance restrictive contre l’homme qui a menacé de lui tirer dessus

En mars dernier, Kendall a obtenu une ordonnance de non-communication temporaire et ce même mardi un juge a statué lors d’une audience devant le tribunal que les termes de cette mesure établie pour sa protection seraient maintenus pour les cinq prochaines années.

Kendall Jenner. (Gareth Cattermole / . / © .Images 957771294)

Selon les informations auxquelles le portail TMZ a eu accès, Bowker doit rester à au moins 100 mètres de la célèbre star des podiums et de son domicile, de son lieu de travail et de son véhicule.

Il est également interdit à la jeune femme de 24 ans de tenter d’obtenir son adresse à partir de maintenant, et il n’est pas non plus autorisé à avoir de contact physique ou électronique avec elle.