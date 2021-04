Kendra Scott PDG des changements dans le commerce de détail – WWD

Avec la vaccination de plus de la moitié de la population américaine, les détaillants et les marques se préparent à ce que les consommateurs reviennent dans les magasins physiques – en force. Mais les changements de comportement des consommateurs liés à la pandémie ne devraient pas disparaître de sitôt.

Selon les analystes du commerce de détail, la préférence pour les achats en ligne, le ramassage en bordure de rue et les achats en ligne, le ramassage en magasin sont quelques-uns des changements qui resteront probablement en place. Ici, Tom Nolan, PDG de Kendra Scott, discute de ces changements, du rôle du clienteling et de la manière dont les marques peuvent faire en sorte que les acheteurs se sentent en sécurité dans les magasins. Nolan partage également des informations sur le lancement d’un nouveau programme chez la marque de bijoux de créateurs qui améliorera l’expérience d’achat du client.

WWD: Le COVID-19 a-t-il changé à jamais l’expérience d’achat des consommateurs?

Tom Nolan: Plus que jamais, le client est notre patron. La rencontrer (ou lui) là où elle veut faire ses courses est primordiale. Comme de nombreux détaillants, l’activité de Kendra Scott a connu un virage important vers Internet. Au cours des mois qui ont suivi notre réouverture, nous avons été honorés de voir un grand pourcentage de notre clientèle existante et nouvelle revenir dans nos magasins, mais nous sommes ravis de voir que ce même client se sent désormais plus à l’aise pour explorer nos options en ligne également – devenir plus omnicanal. Nous voulons la rencontrer et la servir là où elle veut être rencontrée.

La brique et le mortier ne sont certainement pas terminées du tout – je pense que c’est la façon dont le magasin et l’expérience d’une marque sont positionnés qui détermineront le succès ou l’échec. Quelles expériences offrez-vous? Les magasins qui se concentrent davantage sur la connexion que sur la transaction seront ceux qui creuseront l’écart de réussite dans tout cela.

WWD: Alors que nous sortons de la pandémie, que peuvent faire les marques pour aider les clients à se sentir à nouveau à l’aise en magasin?

TN: En plus de suivre strictement toutes les directives nationales et locales concernant l’assainissement et la distanciation sociale, une chose que j’aimerais voir continuer, en particulier pour les vacances, est la file d’attente virtuelle et le style. C’est un programme que nous avons déployé lors de la réouverture de nos magasins l’été dernier. Nous avons pu permettre aux clients de faire leurs achats en ligne et en ligne lorsque nous étions à pleine capacité, mais encore mieux – cela nous a permis de réduire le temps de «séjour» en magasin, ce qui nous a permis de fournir le plus haut niveau de service pendant nos saisons les plus chargées.

Même si nous avons été obligés de limiter le nombre de clients dans nos magasins en raison des restrictions COVID-19, nous avons appris que nous sommes en mesure de mieux les servir avec une attention plus individualisée.

WWD: Comment un modèle de clienteling robuste aide-t-il à créer un parcours client plus fluide, à la fois en ligne et en magasin?

TN: Le cœur de tout programme de clienteling est un service personnalisé, et cette philosophie est vraie pour les clients qui achètent en ligne, en magasin ou les deux. Nous lançons un nouveau programme, appelé Yellow Book, plus tard ce mois-ci, qui permet aux clients d’interagir en tête-à-tête avec nos stylistes. C’est une réaction simple au monde dans lequel nous vivons, et cela garantit que nous offrons la même expérience à un client qui fait ses courses depuis sa table de cuisine qu’à quelqu’un dans nos magasins de détail.

Le programme permettra aux stylistes virtuels d’avoir à portée de main des informations qui leur permettront de répondre aux besoins de leurs clients, y compris les préférences, les événements spéciaux à venir et les anniversaires, les achats précédents et plus encore.

Alors que de nombreux détaillants ont des versions de ce type de programme, nous sommes fermement convaincus de la nécessité de combiner les enseignements clés d’un certain nombre d’initiatives axées sur le client en un seul programme de clienteling rationalisé.

WWD: Les marques partagent souvent le fait qu’elles accordent la priorité à leur client. Pourquoi cette philosophie est-elle plus importante que jamais?

TN: Cela a été l’un des principaux locataires de notre entreprise depuis le moment où Kendra a lancé l’entreprise en 2001 – cela est authentique pour qui nous sommes à la base – le client est notre patron et elle signe finalement tous nos chèques de paie. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons continuer à garder notre client et ses préférences d’achat à l’esprit – la rencontrer là où elle se trouve a toujours été notre objectif.

Chez Kendra Scott, nous avons bâti une relation client solide et fidèle grâce à nos efforts philanthropiques et aux 15 000 organismes de bienfaisance avec lesquels nous nous associons à travers le pays. Depuis 2010, Kendra Scott a amassé plus de 40 millions de dollars en dons en espèces et en nature. Je crois que tout cela renforcera davantage nos relations avec notre patron, le client.

WWD: Comment les marques peuvent-elles utiliser la technologie pour aider à atteindre des clients individuels qui ont peut-être déjà fait des achats en magasin, mais qui préfèrent désormais faire leurs achats en ligne?

TN: La marque Kendra Scott a toujours été synonyme d’expérience. COVID-19 a forcé de nombreux détaillants à aller encore plus loin pour reproduire l’expérience en magasin en ligne. Nous avons réussi à mettre en œuvre un programme d’essai virtuel, et ce, rapidement. Notre expérience de magasin interactif est un tel facteur de différenciation pour nous, et cela nous a permis, à une époque où ces clients strictement en magasin étaient obligés de faire des achats en ligne, de donner vie à cela de manière virtuelle. Pour ceux qui préfèrent faire leurs achats à domicile, nous avons déployé des codes QR achetables dans des rendez-vous virtuels de magasinage et de style pour les diriger plus facilement vers le produit.

Les solutions de ramassage en bordure de rue et d’expédition depuis le magasin sont d’excellentes options pour les clients qui souhaitent obtenir leurs produits rapidement et facilement, sans attendre plusieurs jours ouvrables pour qu’un colis arrive. En mars, nous avons déployé ce programme dans huit de nos magasins par le biais de notre partenaire Manhattan Associates, et nous l’avons maintenant opérationnel dans nos 120 points de vente.

Toutes ces réponses et priorités se poursuivront alors que nous nous tournons vers l’arrière-plan de la pandémie et que les besoins de nos clients changeront à nouveau. Pour réussir, nous devons continuer à les écouter et être prêts à pivoter au besoin.