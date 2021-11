Kendra Wilkinson ouvre le prochain chapitre de sa vie avec une toute nouvelle carrière dans l’immobilier. L’ancienne star de Girls Next Door a peut-être fait ses débuts à la télévision dans le Playboy Mansion, mais maintenant Wilkinson aide à vendre des manoirs et d’autres propriétés dans sa nouvelle série Discovery+ Kendra Sells Hollywood, diffusée en avant-première sur le streamer le mercredi 17 novembre.

Avant la première, Wilkinson s’est confiée à PopCulture.com à propos de l’émission qu’elle a déclarée être son film préféré et de sa passion pour l’immobilier, qui remonte à ses jours dans Girls Next Door. « J’ai toujours été intéressée par le jeu de l’immobilier », a-t-elle révélé. « Quand je vivais au Playboy Mansion pendant cinq ans, j’ai en fait investi dans quelques propriétés. »

Au cours des dernières années, Wilkinson s’est concentrée sur la vie de mère célibataire avec son fils de 11 ans, Hank Jr. et Alijah, 7 ans, après sa séparation de son ex-mari Hank Baskett en 2018, mais cela signifiait prendre un prendre du recul par rapport aux projecteurs. « Hollywood a pris fin il y a quelques années et personne n’appelait », a-t-elle admis. « Je n’obtenais plus d’offres. C’était fini pour moi à Hollywood. Mes 15 minutes étaient écoulées, alors je devais comprendre. »

« Être maman de deux enfants et [having] personne sur qui compter, je dois fournir « , a poursuivi Wilkinson. » J’ai choisi l’immobilier et je m’y suis pleinement engagé. J’ai donc décidé que – j’ai réussi l’examen de l’immobilier du premier coup et les caméras sont revenues pour tout filmer. Je suis tellement excité à ce sujet. » Le retour à la télévision d’une manière totalement différente était « beaucoup de pression », a partagé la personnalité de la réalité, en particulier en travaillant avec la société immobilière de haut niveau Douglas Elliman.

« Tout d’abord, je ne pensais même plus pouvoir faire de la télévision », a-t-elle déclaré à PopCulture, plaisantant sur le fait que les années hors caméra l’ont rendue « encore plus basique » et l’ont habituée à vivre dans ses sueurs, à travailler pour s’en soucier. pour ses enfants. « Juste au moment où je pense que c’est fini, tout recommence », a-t-elle déclaré, ajoutant à propos de Kendra Sells Hollywood, « J’aime la télévision et j’aime l’immobilier. J’aime tout. Et combinez tout, et vous obtenez une fête . »

Wilkinson n’est pas étrangère à l’adversité et elle n’a « pas honte d’être simplement vulnérable et de vraiment faire des erreurs » à la vue de tout le monde. « Les gens se disent : « Oh, c’est une blague. … Vous devez être intelligent pour faire ce travail ». Je me dis : ‘J’essaye. Je fais tout ce que je peux. Je fais de mon mieux, et c’est tout ce que tu peux faire !' » Kendra Sells Hollywood premières sur discovery+ le mercredi 17 novembre.