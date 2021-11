Kendra Wilkinson révèle que le Playboy Mansion sentait le caca de chien ! Ewwwwwwwww

Le EX Filles d’à côté Il était sur le podcast Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glym où il a parlé du manoir playboy et de son nouveau travail en tant qu’agent immobilier, entre autres.

Kendra a commencé à parler de son nouveau travail en disant qu’elle avait récemment dû vendre une maison qui figurait autrefois dans l’émission Hoarders, avant que la conversation ne se tourne vers le célèbre manoir Playboy.

On a demandé à Kendra :

« Si vous deviez vendre le Playboy Mansion, quelle serait l’une des révélations que vous publieriez puisque vous connaissez cet endroit plus que beaucoup de gens ? »

« Certainement l’odeur de la merde de chien ; il s’est définitivement coincé sur les murs. Merde et excréments de chien partout « – a répondu la star de télé-réalité.

Accepteriez-vous cette vente si quelqu’un vous accompagnait ? Parce qu’évidemment il a un nouveau propriétaire maintenant. Mais accepteriez-vous cette vente s’ils venaient et disaient, nous voulons vendre le Playboy Mansion » – lui ont-ils demandé

« Oui, définitivement » – répondit Ken.

Cependant, elle n’a pas dit pourquoi le manoir sentait cela ou pourquoi il y avait des excréments de chien partout. Ewwwwwwww… personne n’a nettoyé ? Il n’y avait pas de responsable ? WTF ?

Kendra a vécu dans le manoir Playboy de 2004 à 2009. Elle était l’une des petites amies de Hugh Hefner et la star de l’émission de téléréalité Girls Next Door – aux côtés de Holly Madison et Bridget Marquardt.

Elle est devenue célèbre grâce à l’émission de téléréalité E! En 2005, un an après son arrivée au manoir.

Wilkinson a déjà parlé de la vie dans la célèbre maison et de sa relation avec les autres petites amies de Hef. Elle maintient qu’elle n’a jamais eu de relations intimes avec Hef alors qu’elle était sa petite amie, ce que les fans doutent.

Ainsi, Kendra Wilkinson révèle que le Playboy Mansion sentait le caca de chien. Brut… inacceptable. Ewwwww !

Je ne dirai pas ce que je pensais…