Kendrick Lamar quittera Top Dawg après la sortie de son prochain album

Le cinquième album studio de Kendrick Lamar marquera sa dernière sortie sur le label indépendant de Carson, en Californie, Top Dawg Entertainment, a révélé le rappeur de 34 ans.

Kendrick Lamar, né à Compton, a détaillé les détails de la sortie de son cinquième album encore sans nom – une suite de Damn de 2017 – sur un site Web nouvellement lancé appelé Oklama. Il reste à voir si ce dernier doublera comme titre du prochain disque, mais la page d’accueil du site stérile est stylisée comme un bureau à l’ancienne, avec une icône de fichier intitulée “nu pensées” se détachant sur un fond tout blanc.

En cliquant sur l’icône de fichier, vous accédez à un message (vraisemblablement) rédigé par Lamar mais signé « Oklama ». Avant de mentionner la conclusion imminente du contrat de l’artiste avec Top Dawg, le corps du texte d’environ 160 mots déclare : « Je passe la plupart de mes journées avec des pensées fugaces. L’écriture. Écoute. Et collectionner de vieux croiseurs de plage. Les promenades matinales me maintiennent sur une colline de silence. Je passe des mois sans téléphone.

« L’amour, la perte et le chagrin ont perturbé ma zone de confort, mais les lueurs de Dieu parlent à travers ma musique et ma famille. Alors que le monde qui m’entoure évolue, je réfléchis à ce qui compte le plus. La vie dans laquelle mes mots atterriront ensuite », poursuit l’écriture.

Au passage, le paragraphe suivant note le départ de Lamar de Top Dawg, 17 ans : « Alors que je produis mon dernier album TDE, je me sens heureux d’avoir fait partie d’une telle empreinte culturelle après 17 ans. Les luttes. Le succès. Et surtout, la Confrérie. Puisse le Très-Haut continuer à utiliser Top Dawg comme un vaisseau pour les créateurs candides. Alors que je continue à poursuivre la vocation de ma vie.

« Il y a de la beauté dans l’achèvement. Et toujours la foi en l’inconnu. Merci de me garder dans vos pensées. J’ai prié pour vous tous. A bientôt”, termine le message, suivi de la signature “Oklama” susmentionnée et d’une petite photographie en noir et blanc de Kendrick Lamar.

Au moment de la publication de cet article, l’artiste To Pimp a Butterfly n’avait pas utilisé les médias sociaux (ou le site Web d’Oklama) pour expliquer les raisons du déménagement, mais les supérieurs de Top Dawg Entertainment dans une déclaration ont clairement indiqué que Lamar avait leur “plein soutien”.

“L’objectif global lorsque nous avons commencé cette chose était de faire de la musique, de gagner de l’argent et de marquer l’histoire”, poursuit la déclaration de Top Dawg Entertainment. «Nous avons fait ces choses 10 fois et plus encore. TDE et ses artistes ont fourni un moyen de mettre fin aux malédictions générationnelles dans lesquelles nous sommes tous nés personnellement au cours des 17 dernières années dans cette entreprise. »

Il convient de répéter en conclusion que Lamar a lancé en mars 2020 une société de médias aux multiples facettes, pgLang, que la fenêtre d’information sur les résultats de recherche de Google décrit désormais comme une « maison de disques ». Séparément, Lamar en août de l’année dernière a été nommé dans une action en justice pour violation du droit d’auteur centrée sur la « Loyauté » de 2017.