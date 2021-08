Kendrick Lamar révèle un nouvel album, “Oklama”, via le site Cryptic

Superstar solitaire Kendrick Lamar est finalement réapparu et partagé un nouveau site web pour quelque chose appelé “Oklama”, que Kendrick a confirmé être le titre de son nouvel album.

Le site Web minimal et dépouillé présente un dossier intitulé « nu pensées », qui révèle une déclaration écrite du MC annonçant son prochain album studio, signé « oklama ». Entre autres révélations, Lamar l’appelle également son « dernier album TDE », en référence à son partenariat fructueux avec la société basée à Los Angeles. Top Dawg Divertissement.

Je passe la plupart de mes journées avec des pensées fugaces. L’écriture. Écoute. Et collectionner de vieux croiseurs de plage. Les promenades matinales me maintiennent sur une colline de silence.

Je passe des mois sans téléphone.

L’amour, la perte et le chagrin ont perturbé ma zone de confort, mais les lueurs de Dieu parlent à travers ma musique et ma famille.

Alors que le monde qui m’entoure évolue, je réfléchis à ce qui compte le plus. La vie dans laquelle mes mots atterriront ensuite.

Alors que je produis mon dernier album TDE, je me sens heureux d’avoir fait partie d’une telle empreinte culturelle après 17 ans. Les luttes. Le succès. Et surtout, la Confrérie. Puisse le Très-Haut continuer à utiliser Top Dawg comme un vaisseau pour les créateurs candides. Alors que je continue à poursuivre la vocation de ma vie.

Il y a de la beauté dans l’achèvement. Et toujours la foi en l’inconnu.

Merci de me garder dans vos pensées. J’ai prié pour vous tous.

A bientôt.

-oklama