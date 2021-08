Kendrick Perkins révèle la star la plus égoïste de la NBA

L’analyste ESPN NBA Kendrick Perkins n’est jamais du genre à se mordre la langue.

Qu’il devienne brutalement honnête sur les mouvements les plus récents des Lakers de Los Angeles ou qu’il identifie le prochain Dwyane Wade de la NBA, il le garde toujours assez réel.

La semaine dernière, Ramona Shelburne d’ESPN a rapporté une anecdote particulièrement intéressante.

“[Russell] Westbrook était devenu père de trois enfants en novembre précédent, et alors qu’il avait construit une maison et s’était taillé un héritage au Temple de la renommée à Oklahoma City, la chance de vivre et de jouer à Los Angeles, où les grands-parents et sa grande famille élargie et ses amis pouvaient visite tous les jours, a suscité un attrait profond », a-t-elle écrit.

« Faire équipe avec [Kawhi] Leonard serait le chemin le plus rapide là-bas, alors il a passé l’appel… mais Leonard ne s’est pas contenté de prendre l’appel d’un fils natif de Los Angeles à un autre, d’y réfléchir et de le ranger. Il l’a utilisé. Selon plusieurs sources, Leonard a ensuite appelé le coéquipier de Westbrook à Oklahoma City, Paul George, et lui a dit qu’il préférait faire équipe avec lui pour un retour aux sources.

De toute évidence, Leonard et George finiraient par faire équipe sur les Clippers, tandis que Westbrook était laissé pour compte.

Mardi, Perkins a appelé Leonard pour ses actions – le qualifiant de joueur le plus égoïste de la NBA.

“Kawhi Leonard est un gars qui jette des pierres et cache sa main”, a déclaré Perkins.

«Et en fin de compte, nous l’avons laissé s’en tirer pendant trop longtemps. C’est un gars qui passe inaperçu et qui fait des trucs sournois, on s’occupe de lui, et juste parce qu’il est silencieux, nous ne nous adressons pas à lui. Nous examinons cette situation avec lui et Russell Westbrook. C’est censé être ton pote. Il s’agit d’une conversation confidentielle. Vous n’utilisez pas cette conversation ou n’ignorez pas l’appel téléphonique de ce frère pour attirer Paul George à venir chez les Clippers.

Perkins a ensuite fourni un autre exemple : le limogeage de l’ancien entraîneur-chef Doc Rivers.

“Au fait, quand vous arrivez aux Clippers, le licenciement de Doc Rivers”, a-t-il déclaré.

« Tout le monde voulait pointer du doigt Paul George, mais Paul George n’était pas le seul à avoir son mot à dire sur le licenciement de Doc Rivers. Kawhi Leonard était là avec lui, mais personne ne voulait blâmer Kawhi Leonard pour ce qu’il faisait.

« Vous regardez cette saison seul. Kawhi Leonard se blesse, il tombe. La plupart du temps, quand vous voyez un gars tomber et que votre équipe est dans le feu de l’action et qu’ils sont en séries éliminatoires, ils ne sont pas dans le bonbon, remuant les orteils en mangeant du steak et des crevettes. Ils sont là-bas sur le banc, encourageant leurs coéquipiers. Eux dans les tranchées avec leurs gars.

Il est difficile de contester l’évaluation de Perkins. Leonard fait définitivement du skate en raison de sa nature calme, et il s’est avéré être un peu égoïste. Cela explique probablement pourquoi il y a tant de troubles entre lui et le front office des Clippers en ce moment.

L’un des avantages d’être un talent générationnel est que vous vous en sortez avec beaucoup de choses. Et personne ne personnifie ce principe plus que Leonard.

