Kendrick Perkins veut mettre la main sur Draymond Green ⋆ 10z viral

Draymond Green contre Kendrick Perkins est un match de boxe de célébrités pour lequel je serais heureux de payer. Dans une récente interview sur le podcast “Road Trippin'”, l’ancien grand homme de la NBA a parlé de son aversion pour le joueur actuel de la NBA. Perkins a admis qu’il signerait pour un match de boxe de célébrités contre Green et qu’il le ferait pour un minimum de 50 000 $.

Perkins a expliqué que Draymond serait le seul gars sur lequel il voudrait mettre ses pattes.

“Si j’avais un gars, et ce n’est même pas mon ancien coéquipier, mais il a l’impression que je parle de merde, et j’ai l’impression qu’il parle de merde, c’est Draymond Green”, a déclaré Perkins. “Comme si je devais monter sur le ring et vraiment mettre ces pattes sur quelqu’un, ce serait Draymond Green. Mais je pense vraiment qu’il ne veut pas de cette fumée, et l’histoire me dit qu’il ne veut vraiment pas de cette fumée.