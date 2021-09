Kenia lance pour vous le single La Noche, sera-t-il un succès instantané ?

A travers ses réseaux sociaux la chanteuse, youtubeur et l’influenceuse Kenia Os ont sorti son nouveau single intitulé “La nuit“La vidéo officielle est sortie il y a deux heures sur sa chaîne YouTube.

Quelque chose sur lequel vous vous êtes beaucoup concentré Kenya aussi connu sous le nom Le Kenini c’est dans sa musique, en plus de ses vidéos YouTube et réseaux sociaux.

Cette vidéo a un look et une mise en scène très dans le style des années 80 comme s’ils étaient dans une discothèque, notamment à cause des tenues que portent Kenia Os et ses danseuses, nous vous la partageons tout de suite.

Le regard que l’interprète de “Ton pire cauchemar“C’est un haut vert qui couvre à peine ses charmes et a des bretelles avec lesquelles il l’attache sur son dos et le laisse découvert.

Kenia Os était également accompagnée d’un pantalon assez coloré, il semblerait que de la peinture lui ait été jetée et que tout était taché mais de manière uniforme et agréable à l’œil.

Elle était également accompagnée de plusieurs danseurs qui, comme eux, arborent un look extrêmement eighties, ainsi que leurs coiffures et accessoires, à chacun de ses nouveaux projets la jeune youtubeuse parvient à se démarquer et se démarque de plus en plus chaque jour.

Cette nouvelle vidéo officielle de la célébrité séduisante des médias sociaux était très attendue par ses fans qui étaient impatients d’en savoir plus sur la nouvelle musique kenyane, surtout après le concert réussi. MelanKOs.

En seulement deux heures Kenya Os – La Nuit (Version Live) Il cumule déjà 147 794 vues sur sa chaîne YouTube K OS où il compte plus de 3,7 millions d’abonnés.

Jusqu’à présent il a 10 222 commentaires de certains internautes, ses Keninis, alors il raconte à ses fans avec amour, chacun des exploits de cette jeune fille de 22 ans est célébré avec “hype et soucoupe” (c’est une grande fête ) .

Dans ses réseaux sociaux, c’est là qu’il a partagé la nouvelle du lancement en même temps que la vidéo officielle, sur Instagram, il a une vidéo d’une petite partie de la vidéo où elle a atteint 650 335 vues et 4 737 commentaires.

Quoi que vous vouliez acheter, je l’achèterai pour vous, si vous en buvez un coup j’en prendrai deux…” a commenté un internaute.

Quant à Twitter, il ne faudra pas longtemps avant que ses abonnés commencent à faire tendance son nouveau single avec cette nouvelle version live, la vidéo sur Youtube a 89 379 likes dans la vidéo.