in

Une fois de plus la chanteuse coquette, influenceuse et youtubeur La mexicaine Kenia a laissé ses fans amoureux de sa beauté, car elle porte un porte-jarretelles avec un harnais en cuir.

Parce que la célèbre célébrité des réseaux sociaux pose dans ce nouveau post qu’elle a partagé sur son compte Instagram officiel, elle a rapidement commencé à obtenir des réactions de ses followers.

Il y avait deux images que l’interprète de “Ton pire cauchemar“Il a partagé dans sa dernière publication, il y a deux jours, que la jeune fille de 22 ans a rendu publiques ces images que ses fans ont tant aimées.

À ce jour Kenya Il a déjà 1 196 765 cœurs rouges en plus d’en avoir 8 977 parmi lesquels certains se démarquent qui mentionnent qu’ils sont surpris (de façon positive) car dernièrement il a tendance à montrer sa silhouette et ses charmes.

Non seulement ses fans ont commenté sa publication, ravis de la voir si belle et surtout d’avoir l’air forte, déterminée et comme un modèle professionnel.

Depuis quelques années elle a commencé sa carrière de youtubeuse, petit à petit elle a commencé à avoir de plus en plus d’adeptes, sa popularité a grandi comme de l’écume malgré les polémiques dans lesquelles elle a été impliquée, elle a réussi à se dépasser et à prendre de l’avance.

Depuis qu’elle s’est séparée de l’équipe Jukilop composée d’elle, Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza, malgré les critiques constantes qu’elle recevait, elle n’a jamais cessé de travailler et d’avancer.

Kenia Os entre les bretelles et le porte-jarretelles montre sa silhouette exquise | Instagram

Aujourd’hui, il a des projets constants qu’il est sur le point de conclure et ceux qu’il a montrés sur ses réseaux sociaux qu’il a réussi à réaliser parfaitement tels que les rouges à lèvres récents qu’il a lancés, et il est possible qu’il ait une collaboration avec SHEIN Il a récemment contenu partagé qui s’y rapporte.

Sur les photos qu’elle porte récemment dans la première, elle est debout avec des intérieurs noirs, le harnais et le porte-jarretelles tout en noir, pour lui donner une touche plus coquette elle porte une sorte de haut en filet et des jupes, tous deux en métal.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Kenia vous a fait un changement de look coquette avec ses cheveux, maintenant elle les porte un peu longs, mais elle les a peignés en deux queues de cheval hautes et du milieu aux pointes elle a une couleur différente, une nuance entre le bleu et le violet assez claire qui la rend encore plus coquette.

La chanteuse porte une paire de gants transparents qui lui donne une allure extrêmement coquette, en plus d’une paire de bas noirs qui arrivent à mi-cuisses, cette fois ses bas ne sont pas transparents donc ils s’accordent parfaitement avec les intérieurs que j’utilisais.

Aime faire quelques rock rolls, Key”, “Tu es incroyable”, “Femme c’est que tu es la plus haut de l’univers”, ont commenté certains fans.

Pour faire encore plus ressortir sa tenue, le mannequin posait probablement en studio puisqu’en arrière plan on la voit sur un mur gris, alors l’interprète de “Kenya rôti vous-même“, met tout de suite en avant sa tenue coquette et saisissante.

Depuis des mois que la chanteuse lance de nouveaux contenus musicaux, précisément pour cette raison, le Kenya vous apparaît toujours montrant des tenues parfois assez osées, comme on peut le voir avec ce nouveau look.

Dans l’image peut-être que certains fans l’ont confondue avec Bella Poarch dans sa vidéo intitulée “Build a B * tch” où elle porte une tenue similaire à celle du jeune Tiktoker, c’était peut-être une simple coïncidence, qui est devenue un succès retentissant depuis son lancement.