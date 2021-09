Kenia Os, fière du succès du streaming avec MelanKOs

Très excité par la grande acceptation que son concert MelanKOs avait récemment, le chanteur, influenceuse, youtubeuse et femme d’affaires Kenia a partagé une vidéo où elle montrait la raison de sa joie.

Sans doute le nom de cette jeune femme du beau port de Mazatlán Sinaloa, le Mexique, comme Juan de Dios Pantoja, a surpris tout le pays, le plus curieux est qu’elle-même a été surprise par l’acceptation qu’elle a eue récemment avec son streaming.

Kenya Elle est devenue une célébrité à Mazatlán, grâce à son talent, son charisme et sa popularité, de plus en plus d’internautes la connaissent et conviennent qu’elle est une jeune femme extrêmement talentueuse.

Il y a trois jours, il a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel où il a remercié tous ses followers et les personnes qui ont permis à son concert de battre un record en Amérique latine.

Cela peut vous intéresser : Aleida Núñez porte un double reflet en maillot de bain depuis un yacht !

La jeune femme de Mazatlan, que l’on surnomme “jambe salée”, a déclaré qu’avec des efforts et un travail très dur, tout pouvait être réalisé, a longtemps expliqué l’interprète de “Je te hais“Elle avait travaillé sur ce projet et d’autres pour pouvoir se démarquer dans sa carrière de chanteuse.

Bien qu’il se soit davantage concentré sur ce domaine, il ne néglige pas ses Keninis, c’est ainsi qu’il se réfère à ses disciples avec affection.

Merci à la famille, à l’équipe, à la production et à mes belles danseuses qui m’ont accompagné tout au long du processus”, a partagé Kenia Os.

A lire aussi : Kimberly Loaiza dans une tendre vidéo affirme être enceinte !

Dans la publication qu’il a faite il y a trois jours où il a partagé la vidéo de tsunami son nouveau single, mentionne qu’il a de nombreux projets à l’horizon, celui qui a le plus sonné jusqu’à présent est qu’il y a peut-être la possibilité qu’il entre dans la série espagnole Netflix “Élite“.

Pour le moment Kenya Guadalupe Flores Osuna nom complet de Le Kenini, Elle n’a pas partagé beaucoup d’informations sur ses projets, elle reste un peu hermétique cependant, dès qu’elle en a l’occasion, elle imbibe ses followers d’informations et est immédiatement comblée de bénédictions et de compliments de ses fans, qui la suivent depuis qu’elle a commencé sa carrière de youtubeur.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Jusqu’à présent, sa vidéo compte plus d’un million 300 000 vues, en plus de 5 477 commentaires, où l’on retrouve ses abonnés plus qu’enthousiasmés par le succès qu’il a connu, surtout parce qu’ils connaissent le grand effort qu’il a fait au fil des ans depuis qu’il a commencé dans le monde du spectacle.