Kenia vous raconte son expérience dans Bake off Celebrity Mexico

Kenia vous raconte son expérience dans Bake off célébrité Mexique | Instagram

Le célèbre chanteur e influenceur mazatleca Kenya J’ai réussi à participer au programme Bake off Celebrity México de HBO Max et enfin il a raconté son expérience pendant le temps où il est resté au sein dudit programme.

Il convient de noter que le programme crée des chapitres tous les jeudis pour HBO Max et jusqu’à présent, il a eu un large public.

Tout semble indiquer qu’heureusement la célébrité Internet et chanteuse Kenia Os a eu une bonne expérience de sa participation à l’émission de cuisine « Faites cuire la célébrité au Mexique« Cependant, pas seulement cela, puisque l’émission HBO Max lui a également laissé un autre cadeau.

La vérité, c’est que je venais du programme et j’ai pris quelques kilos », explique-t-il dans une interview.

Malgré cela, il a annoncé qu’après avoir terminé les enregistrements, il allait courir, s’entraîner, mais c’était impossible, car selon les points ils faisaient du pain qu’il mangeait même jusqu’à deux.

Soudain, nous avons attrapé tout le monde, horrible, mais la vérité est que c’était aussi très apprécié, ces kilos étaient bien gagnés, appréciés, car tout était délicieux. »

Il convient de mentionner que dans le concours pour savoir qui deviendra le meilleur pâtissier amateur du Mexique, le Kenya a partagé l’écran avec Yuri, Lorena Herrera, Alma Gómez « Cositas », Giovanna Romo, Sandra Itzel, Kenia Os, Omar Fierro, Roberto Carlo, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara et Gabriel Coronel.

De plus, dans la direction se trouve l’actrice Angélica Vale et la participation des chefs et juges Paulina Abascal, Jesús Escalera et Benito Molina.

L’expérience a été super sympa car on a beaucoup appris, on a vécu ensemble longtemps, on a créé une super famille, on a appris plein de choses, on s’est amusé, on a eu des moments de stress, ça n’a pas marché, tout « , a commenté Kenia Os.

En revanche, pour l’influenceuse, le fait qu’il s’agisse d’un casting de célébrités dont le métier n’est pas la cuisine n’était pas une limitation bien au contraire.

La vérité est que nous sommes de très bons chefs, tout s’est avéré incroyable », dit-il.

De plus, constamment sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, certains des fragments vus dans le programme sont partagés où, sans aucun doute, la Mazatleca se démarque de toutes les célébrités.

Et c’est que ces dernières années, il a grandi de manière extrêmement accélérée, le voyant donc à l’écran dans une étape de plus vers ce qui allait devenir sa carrière artistique.